تونس .. 6 أكتوبر.. موعدا للانتخابات الرئاسية

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أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء، أمرا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر 2024، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية.

