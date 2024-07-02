نبيل عمّار يلتقي عددا من أفراد الجالية التونسية المقيمة ببوركينافاسو

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66843893f2e0f2.18164835_mlfgkpqoihenj.jpg width=100 align=left border=0>

أكد نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أن منتدى الكفاءات التونسية بالخارج، المقرر تنظيمه بتونس يومي 6 و7 أوت القادم، سيتيح الفرصة لهذه الشريحة للتعبير عن مشاغلها، وإبداء مقترحاتها وتصوراتها لتعزيز التواصل فيما بينها، والإسهام في الجهود التنموية بتونس.



وأفاد عمّار، خلال لقاء جمعه يوم 30 جوان الفارط مع عدد من أفراد الجالية التونسية المقيمة ببوركينافاسو، بأنه يجري العمل حاليا على إرساء مرفق عصري يهدف الى تطوير العمل القنصلي، ويتماشى ومتطلبات وحاجيات الجالية التونسية بالخارج، من خلال رقمنة الإدارة وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص آجال الحصول على الخدمات القنصلية، وفق بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن وزارة الخارجية.





...



كما ذكرّ بدور وزارة الخارجية في الإحاطة بالجالية، من خلال إيلائها الأهمية القصوى والمحافظة على التواصل معها ومتابعة مشاغلها عن قرب، مشيرا إلى أن الوزارة تضع جميع مصالحها على ذمة الجالية المقيمة بالخارج.

