Babnet

نبيل عمّار يلتقي عددا من أفراد الجالية التونسية المقيمة ببوركينافاسو

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66843893f2e0f2.18164835_mlfgkpqoihenj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 02 Juillet 2024 - 18:47 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أكد نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أن منتدى الكفاءات التونسية بالخارج، المقرر تنظيمه بتونس يومي 6 و7 أوت القادم، سيتيح الفرصة لهذه الشريحة للتعبير عن مشاغلها، وإبداء مقترحاتها وتصوراتها لتعزيز التواصل فيما بينها، والإسهام في الجهود التنموية بتونس.

وأفاد عمّار، خلال لقاء جمعه يوم 30 جوان الفارط مع عدد من أفراد الجالية التونسية المقيمة ببوركينافاسو، بأنه يجري العمل حاليا على إرساء مرفق عصري يهدف الى تطوير العمل القنصلي، ويتماشى ومتطلبات وحاجيات الجالية التونسية بالخارج، من خلال رقمنة الإدارة وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص آجال الحصول على الخدمات القنصلية، وفق بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن وزارة الخارجية.

...

كما ذكرّ بدور وزارة الخارجية في الإحاطة بالجالية، من خلال إيلائها الأهمية القصوى والمحافظة على التواصل معها ومتابعة مشاغلها عن قرب، مشيرا إلى أن الوزارة تضع جميع مصالحها على ذمة الجالية المقيمة بالخارج.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 290253


babnet
Euro_2024
 Euro_2024  17:00 Rom euro_2024 - Ned euro_2024 |
 Euro_2024  20:00 Aus euro_2024 - Tur euro_2024 | |
***

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 19:04 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*