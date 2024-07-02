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راضي الجعايدي مدربا جديدا لنادي بارادو الجزائري

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Publié le Mardi 02 Juillet 2024 - 17:13 قراءة: 0 د, 19 ث
      
كشف نادي بارادو الجزائري اليوم الثلاثاء على صفحته الرسمية عن تعاقده مع المدرب التونسي راضي الجعايدي.
وسبق ان تولى راضي الجعايدي (48 عاما) تدريب نادي الشباب في ساوثهامبتون الانقليزي وهارتفورد الامريكي والترجي الرياضي اضافة الى العمل ضمن الطاقم الفني لنادي سيركل بروج البلجيكي.
وكان نادي بارادو انهى البطولة الجزائرية لكرة القدم لهذا الموسم 2023-2024 في المركز السادس برصيد 42 نقطة بالتساوي مع شبيبة القبائل.


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