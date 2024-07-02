المعهد الجهوي للموسيقى بسليانة يحصد 3 جوائز في المهرجان الوطني لموسيقى الطفل في دورته العاشرة

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تحصل المعهد الجهوي للموسيقى بولاية سليانة في أواخر الأسبوع المنقضي على الجائزة الأولى في الكورال والجائزة الثانية في المجموعات ومثلها في العزف على ألة الكمنجة، بعد مشاركتهم في المهرجان الوطني لموسيقى الطفل في دورته العاشرة والتي تنظمه دار الثقافة بوحجر وجمعية الابداع الثقافي ببوحجر تحت اشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير بولاية المنستير.



وقال مدير المعهد الصحبي الزغبي في تصريح اليوم الثلاثاء لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء أن المعهد يضم 150 تلميذا وتلميذة و 4 أساتذة( أستاذ منتدب والبقية متعاقدين) و يوفر دروسا في اختصاصات العزف على الكمنجة و البيانو و القيتارة ضمن برنامج بيداغوجي موحد مع كافة المعاهد الجهوية

وبين الزغبي أن التلميذ يتلقى دروسا من السنة الأولى الى السنة السابعة و يجري امتحان كل سنة ليتحصل في مابعد على ديبلوم الموسيقى العربية



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وأشار المسؤول الى أن أبرز إشكاليات المعهد تتلخص في صغر قاعات التدريس وغياب الدعم المادي اللازم