وزير التشغيل يوصي بضرورة تفعيل الاجراءات الاستثنائية لتسريع المشاريع المعطلة مع الوكالة الفرنسية للتنمية

واستعرض وزير التشغيل لدى لقائه وفدا عن الوكالة الفرنسية للتنمية يترأسه رئيس مشروع التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والتشغيل بشمال إفريقيا، كوينتان ليباغ، تقدّم تنفيذ البرامج والمشاريع المنجزة في إطار التعاون بين الطرفين والصعوبات التي تعيق تقدم تنفيذ بعض مكوناتها، وفي مقدمتها مشروع "الشباب والتشغيلية " وبرنامج دعم التكوين والإدماج المهني وبرنامج الفرصة الجديدة