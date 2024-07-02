وزير التشغيل يوصي بضرورة تفعيل الاجراءات الاستثنائية لتسريع المشاريع المعطلة مع الوكالة الفرنسية للتنمية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66841052495de5.79409644_mfqpknhligjoe.jpg width=100 align=left border=0>
أوصى وزير التشغيل والتكوين المهني، لطفي ذياب ، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عمل لمتابعة برامج التعاون المشتركة بين الوزارة والوكالة الفرنسية للتنمية، بتفعيل الإجراءات الإستثنائية لتسريع نسق انجاز المشاريع المعطلة بين الجانبين وخاصة منها الموجهة لفائدة الشباب والتشغيل وقطاع التكوين المهني، حسب ما تضمنه بلاغ نشر على الحساب الرسمي للوزارة على شبكة التواصل الاجتماعي " فايسبوك".
واستعرض وزير التشغيل لدى لقائه وفدا عن الوكالة الفرنسية للتنمية يترأسه رئيس مشروع التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والتشغيل بشمال إفريقيا، كوينتان ليباغ، تقدّم تنفيذ البرامج والمشاريع المنجزة في إطار التعاون بين الطرفين والصعوبات التي تعيق تقدم تنفيذ بعض مكوناتها، وفي مقدمتها مشروع "الشباب والتشغيلية " وبرنامج دعم التكوين والإدماج المهني وبرنامج الفرصة الجديدة
واستعرض وزير التشغيل لدى لقائه وفدا عن الوكالة الفرنسية للتنمية يترأسه رئيس مشروع التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والتشغيل بشمال إفريقيا، كوينتان ليباغ، تقدّم تنفيذ البرامج والمشاريع المنجزة في إطار التعاون بين الطرفين والصعوبات التي تعيق تقدم تنفيذ بعض مكوناتها، وفي مقدمتها مشروع "الشباب والتشغيلية " وبرنامج دعم التكوين والإدماج المهني وبرنامج الفرصة الجديدة
وثمّن لطفي ذياب، مستوى التعاون الثنائي بين الجانبين موصيا بضرورة الإلتزام بكل التعهدات المرتبطة برزنامة تنفيذ مكونات هذه البرامج.
ومن جهته أكّد رئيس مشروع التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والتشغيل بشمال إفريقيا أن استراتيجية عمل الوكالة الفرنسية للتنمية بتونس تولي أهمية بالغة لملف التكوين المهني والتشغيل وريادة الأعمال.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 290235