قابس: تحسن في المؤشرات السياحية واهتمام متزايد بالسياحة البديلة

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افاد المندوب الجهوي للسياحة بشير القديري في تصريح لصحفي "وات" بأن عدد السياح الذين زاروا ولاية قابس خلال الفترة الممتدة بين 01 جانفي و20 جوان 2024، قد بلغ 16146 سائحا وسائحة.



وبين أن الجهة سجلت خلال تلك الفترة زيادة في عدد الليالي المقضاة بنسبة 19.3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة وزيادة في نسبة الاشغال بلغت حوالي 02 بالمائة، مشيرا الى ان الموسم السياحي بولاية قابس وتحديدا بمنطقة مطماطة يمتد من شهر سبتمبر الى شهر مارس.

وبين القديري أن مطماطة وبفضل منتوجها السياحي المتميز تستقطب الرحلات السياحية الموجهة، وتختص مدينة قابس بسياحة الأعمال التي تستحوذ على حوالي 80 بالمائة من جملة النشاط السياحي بالمنطقة.



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وأكد تسجيل اقبال متزايد على دور الضيافة والاقامات الريفية بالجهة، مبينا أن الجهود مركزة على دفع السياحة البديلة التي تتمتع بآفاق واعدة، ومشيرا الى أنه قد تم في هذا المجال تمويل 8 مشاريع ضمن برنامج "زوروا تونس" و7 مشاريع عن طريق برنامج "تونس وجهتنا " بكلفة جملية تقارب ال280 ألف دينار.