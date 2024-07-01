الأمين العام لمنطقة "الزليكاف" يؤكد استعداد الجهات المانحة للتعاون مع تونس

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أكّد الأمين العام لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية "الزليكاف"، وامكيلي ميني، الإثنين، خلال لقائه رئيس الحكومة أحمد الحشاني، بالقصبة، استعداد الجهات الافريقية وخاصة المانحة للتعاون مع تونس لمزيد الترفيع من جودة سلاسل القيمة، بالنظر إلى ما تزخر به البلاد من كفاءات لمعاضدة جهود البلدان الأخرى من منطقة "الزليكاف" في خلق سلاسل القيمة في عديد المجالات وخاصّة صناعة مكوّنات السيارات.



واعتبر وامكيلي ميني، خلال اللقاء الذي حضرته وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب، أن "زليكاف" تمثل فرصة لإعادة تنظيم سلاسل القيمة لدعم التعاون البيني الافريقي وحافزا للتنمية المستديمة لدول القارّة.





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وأشار الأمين العام لمنطقة "الزليكاف"، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، الى التزام تونس الفعلي لتكريس منطقة "الزليكاف" عبر تفعيلها للاتفاقيات المبرمة، مذكرا بأهميّة الموقع الجغرافي لتونس ووقعه الايجابي والحاسم في تفعيل وتثمين مشروع الرّواق الاقتصادي للمنطقة.



ولفت الحشاني، من جهته، الى التقدم الحاصل بعد تفعيل المرحلة الأولى والثانية من الاتفاقية مع تونس، مؤكّدا في السياق ذاته على الأهمية، التي توليها تونس لهذا المشروع القاري، الذي يخدم، أساسا، مصالح الدول الافريقية. وثمّن مجهودات الأمين العام في تفعيل منطقة "الزليكاف" باعتبارها خيارا استراتيجيا لمزيد الاندماج الاقتصادي بين دول القارة.



وذكّر رئيس الحكومة بأنّ تونس "تمثّل في نفس الوقت بوابة الأسواق الاوروبية بالنسبة للبلدان الإفريقية وبوابة الأسواق الإفريقية بالنسبة لبلدان شمال المتوسط، كما تعتبر ريادية في العديد من المجالات على غرار صناعة الأدوية ومكونات السيارات".