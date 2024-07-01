نهائي كأس المغرب - المدرب التونسي نصر الدين النابي يخسر اللقب مع الجيش الملكي امام الرجاء

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توج الرجاء الرياضي بكأس المغرب لكرة القدم للموسم 2022–2023 بعد فوزه على الجيش الملكي الذي يدربه التونسي نصر الدين النابي بهدفين مقابل واحد في المباراة النهائية التي جمعت بينهما اليوم الاثنين على أرضية الملعب الكبير بأكادير.

وبادر الرجاء بافتتاح التسجيل عبر يسري بوزوق (4) قبل ان يدرك الجيش الملكي التعادل بواسطة أمين زحزوح (28).

وعادت الكلمة الاخيرة للرجاء بفضل هدف محمد بولكسوت (78).

وهو اللقب التاسع للرجاء في حين يبقى الجيش الملكي صاحب الرقم القياسي في التتويجات بالمسابقة ب12 لقبا.