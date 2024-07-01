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زغوان: انطلاق فعاليات برنامج العطلة الآمنة

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Publié le Lundi 01 Juillet 2024 - 23:07 قراءة: 0 د, 40 ث
      
انطلقت، اليوم الاثنين، بالمدخل الشمالي لمدينة زغوان على مستوى مفترق الشهيد الأمني رضا الكنزيزي، فعاليات العطلة الآمنة بولاية زغوان، وذلك بإشراف فرق الإدارة الجهوية للحماية المدنية ومشاركة المصالح الأمنية من شرطة وحرس وبمساهمة ثلة من مكونات المجتمع المدني بالجهة.
وتولّى أعوان الفرق الأمنية الحاضرة تسهيل حركة المرور بالمفترق، فيما قام أعوان الحماية المدنية بمساعدة ممثلي المجتمع المدني بتوزيع مطويات تتضمن معطيات حول الإجراءات الواجب اتخاذها عند وقوع الحوادث، وكيفية تفادي حرائق المزارع والغابات وطرق حمايتها.
وذكر رئيس فرقة الحماية المدنية بزغوان، الرائد يونس فرج، في تصريح لوكالة "وات"، أنّ مصالح الحماية المدنية ساهمت بالتنسيق مع مختلف الفرق الأمنية وكافة الأطراف المتدخلة في برنامج العطلة الآمنة في الحدّ بصفة ملحوظة من عدد الحرائق والحوادث خلال الصائفة الماضية، وتتطلّع لتحقيق نفس النتائج خلال الصائفة الحالية، مشددا على دور المواطن في إنجاح هذا البرنامج .


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