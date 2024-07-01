المركز الفني للنسيج يطلق بالتعاون مع جهات شريكة استبيانا إلكترونيا لرصد حاجيات القطاع التنافسية

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أطلق المركز الفني للنسيج، الاثنين، استبيانا إلكترونيا على الخط لرصد حاجايات مؤسسات قطاع النسيج المتعلقة بتعزيز قدراتها التنافسية مع السوق الأوروبية .



ويتعاون المركز في اعداد هذا الاستبيان الافتراضي مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والجامعة التونسية للنسيج والملابس والذي يتوفر على رابط متوفر على صفحة الرسمية للمركز على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





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ويساهم قطاع النسيج والملابس بحوالي 29 بالمائة من مواطن الشغل بالقطاع الصناعي بأكثر 153 ألف موطن شغل و31 بالمائة من مجموع المؤسسات الصناعية



وتنشط في القطاع حوالي 200 مؤسسة مندمجة لها تموقع عالمي تساهم ب75 بالمائة من اجمالي صادرات القطاع. وتوفر هذه المؤسسات منتجات ذات قيمة مضافة عالية و52 بالمائة من مواطن الشغل .



وبلغت قيمة صادرات القطاع خلال الشهرين الأولين من سنة 2024 (جانفي -فيفري ) قرابة 1572.5مليون دينار وبحساب الأورو 465 مليون أورو



وقاربت صادرات سراويل الجينز إلى السوق الأوروبية 382 مليون أورو خلال سنة 2023 وتعد تونس المزود الأول للسوق الايطالية لهذا المنتج .

