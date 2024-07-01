الشركة التونسية للكهرباء والغاز تفتح قباضاتها خلال الصيف من السابعة الى منتصف النهار

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أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أن التوقيت الصيفي للقباضات بالأقاليم والوكالات التابعة لها سيكون من يوم الاثنين إلى يوم السبت على شكل حصّة واحدة من الساعة السابعة صباحا إلى منتصف النهار والنصف.



وتفتح الشركة، وفق بلاغ نشرته الاثنين ، مكاتبها بالمقر الاجتماعي والأقاليم من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة (بدخول الغاية) على شكل حصّة واحدة من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال

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وتفتح الشركة، وفق بلاغ نشرته الاثنين ، مكاتبها بالمقر الاجتماعي والأقاليم من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة (بدخول الغاية) على شكل حصّة واحدة من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال

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ويقدم مكاتب العلاقات مع المواطن خدماته من يوم الاثنين إلى يوم السبت (بدخول الغاية) من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال.