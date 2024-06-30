في معرض لشبونة الدولي للحرف اليدوية .. اقبال كبير للزوار على الجناح التونسي

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شهد الجناح التونسي بمعرض لشبونة الدولي للحرف اليدوية والصناعات التقليدية الذي تتواصل فعاليات دورته 36، منذ 24 جوان الى غاية 2 جويلية، اقبالا مميّزا من الزوّار، وفق ما أفاد به الديوان الوطني للصناعات التقليدية .



وتشارك تونس في هذه الدورة بصفتها ضيف شرف من خلال حضور مجموعة من الحرفيين في عديد الاختصاصات ، حيث لقي الجناح التونسي اقبالا متميّزا وضم بالخصوص، ورشات حرفية للتعريف بالتطريز اليدوي و الرسم على الخزف التقليدي وصنع الحلي.





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وتأتي هذه المشاركة في هذا الحدث الدولي الذي يعقد سنويا في لشبونة بالبرتغال في اطارالترويج للصناعات التقليدية المحلية، اذ يعدّ معرض لشبونة الدولي للحرف اليدوية والصناعات التقليدية أكبر معرض دولي للحرف اليدوية في البرتغال والثاني في أوروبا، في مجال الحرف اليدوية ويهدف لتعزيز وتنمية هذا القطاع ،سيما على المستوى الاقتصادي والثقافي والسياحي.



و تؤثث المعرض مجموعة كبيرة من الحرف اليدوية التقليدية والمعاصرة، والسيراميك، والمنسوجات والمجوهرات، والأثاث، والعناصر الزخرفية.



كما تضمن المعرض تشكيلة من المواد الطبيعية وانواع الاكلات والطهي التي تختص بها بلادنا ، فضلا عن عديد الأنشطة الثقافية ، بما يدعم التنمية الإقليمية ويعزز الثقافات المحلية، كما يوفر منصة للحرفيين والشركات الصغرى والمتوسطة التونسية الناشطة في الصناعات التقليدية لعرض وبيع منتوجاتها.



الجدير بالذكر أن قطاع الصناعات التقليدية ارتفعت مساهمته في الايرادات من الصادرات التونسية الى 155 مليون دينار في سنة 2023 بنسبة نموّ قدّرت ب4.24 بالمائة مقارنة بسنة 2022.