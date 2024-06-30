في تجربة نموذجية بمنوبة... احداث وحدة بودكاست "المتحدث البارع " بالمدارسة الابتدائية الفوز بالجديدة

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في تجربة نموذجية هي الأولى من نوعها، تنضوي ضمن التربية الإعلامية ودعم قدرات الناشئة التواصلية والتعبيرية، تم احداث وحدة بودكاست "المتحدث البارع " لفائدة تلاميذ المدارسة الابتدائية الفوز بمعتمدية الجديدة من ولاية منوبة.



يأتي ذلك ببادرة من المركز الثقافي الخاص "فامي ارت" وبدعم من المعهد الفرنسي بتونس و بالشراكة مع مركز الفنون الدرامية و والركحية وبالتنسيق مع المندوبيتين الجهويتين للتربية وللشؤون الثقافية بالجهة وفق تصريح مدير المركز او أكاديمية الفنون خالد الجويني لصحفية وات اليوم الاحد.

وأضاف انه امام غياب أشكال التنشيط الثقافي بالمدارس الابتدائية بمعتمدية الجديدة من ولاية منوبة إضافة إلى عدم استغلال أوقات الفراغ المتوفرة للتلاميذ, ارتأى المركز الثقافي الخاص "فا مي آرت" بالجديدة بعث هذه البادرة وكلفتها تقنيا ناهزت ال36 الف دينار، وذلك من أجل فك العزلة الثقافية على الجهة وتكريس مبدأ تكافئ الفرص.



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وتتمثل فكرة المشروع القائمة أساسا على التكوين والتدريب على تكوين مجموعة من التلاميذ على التحدث أمام الميكروفون, أمام الكاميرا, وأمام الجمهور وذلك باستعمال اللغات الثلاث (عربية, فرنسية, وانقليزية). مع القيام بعدد من الزيارات لمتاحف ومؤسسات ثقافية وتربوية وعلمية إضافة إلى مناطق أثرية، هذا بالتوازي مع تكوين المربين بالمدرسة الابتدائية الفوز على كيفية استعمال تقنية البودكاست.



ويقوم مشروع بودكاست المتحدث البارع على إحداث وحدة بودكاست مع تكوين المربين والتلاميذ على كيفية استغلال هذه الوحدة بتوظيف الوسائط الثقافية (لغات, مسرح, فنون الإلقاء والتواصل, الفنون السمعية والبصرية ...) من أجل إكساب الطفل قدرات تواصلية وتعبيرية وخاصة إلى تحويلها إلى محتوى بودكاست.

وتكتسي البادرة أيضا عدة اهداف اخرى متنوعة، وفق ذات المصدر، منها تكوين سوي لشخصية الطفل ،و إكساب الطفل قدرة على التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي وحسن توظيفها، والقدرة على التواصل مع محيطه والقدرة على العمل الجماعي، هذا مع تمكين المربي من وسائل بيداغوجية إضافية (تقنيات البودكاست)

واستهدفت البادرة مبدئيا هذه المدرسة ، على ان تعمل لاحقا على احداثها وذلك حسب استعداد وزارة التربية وتوفير التجهيزات من الجهة الداعمة ، وخاصة بالمدارس الريفية حرصا وفق الجويني على تكوين سوي لشخصية الطفل في الوسط الريفي، وحسن توظيف أوقات الفراغ المرتبطة بالزمن المدرسي.



يذكر ان المركز الثقافي الخاص او اكاديمية الفنون بالجديدة تم بعثها منذ بداية 2023 وهو يضم أنشطة متعددة و متنوعة على غرار المسرح والموسيقى و الرسم و الرقص و تتمثل أهداف المشروع في تكوين الناشئة و تأطيرهم ليتمكنوا من المشاركة في التظاهرات الثقافية الكبيرة.