Babnet

صفاقس : "التركيبة الذهنية والسلوكية للمتقاضي التونسي فريدة من نوعها،" (باحثة في علم الإجتماع)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66365e99b50f41.23221926_ehnqfkjoiplgm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 29 Juin 2024 - 23:12 قراءة: 1 د, 3 ث
      
إعتبرت الباحثة في علم الإجتماع، إيمان العايدي، أن "المتقاضي التونسي فريدا من نوعه، من حيث عدم الخنوع والإستسلام بسهولة أمام عملية التقاضي، وسرعة التفطن للإخلالات في تقرير الخبير العدلي"، وفق تقديرها.
وأوضحت، العايدي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، خلال ملتقى دراسي إنتظم اليوم السبت في صفاقس، حول "علاقة الخبير العدلي بالمحكمة "، أن "هذه النتيجة تم إستشفافها من خلال بحث سوسيو -أنثروبولوحي، قامت به مؤخرا حول دراسة التركيبة الذهنية للمتقاضي التونسي، من خلال تحليل مضمون الإختبارات العدلية في مادة الأكريتجارية وتقييم العقارات، إعتمادا على 50 إختبار عدلي، وذلك في بداية عملية التقاضي وفي نهايتها ".

وأبرزت ، أن "الذي يحدد التركيبة الذهنية والسلوكية للمتقاصي التونسي ليس التمثلات الإجتماعية لعملية التقاضي ولا حتى القوانين الصارمة للمؤسسة القضائية، بل هو السياق العام المتجدد والمتطور للواقع التونسي، والصراع الذي يشوبه"، مشيرة إلى أن "هذه التركيبة الذهنية والسلوكية الفريدة من نوعها للمتقاضي التونسي، مقارنة بالمتقاضي الفرنسي، ليس مرتبطة بالجنس، والعمر، ولا حتى بالمستوى الثقافي والتعليمي ".
...

وذكرت أن "البحث السوسيو -أنثروبولوحي التي قامت به ما بين 2010 حتى 2023، إهتم بسياق ما بعد الثورة، وسياق ما بعد الكوفيد، وسياق حرب غزة، وتم خلاله دمج الجانب القضائي مع الجانب الإجتماعي، إعتمادا على تحليل مضمون الإختبارات العدلية، وقد تم التوصل من خلاله إلى عدم التجانس بين عريضة الدعوى، والمؤيدات التي قدمها المحامين، وتصريحات المتقاضين ".


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 290104


babnet
Euro_2024
 Euro_2024  17:00 Eng euro_2024 - Slv euro_2024 | |
 Euro_2024  20:00 Spa euro_2024 - Geo euro_2024 | |

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 23:12 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*