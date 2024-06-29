كأس تونس (ندوة صحفية للمدربين الدو والكنزاري): اجماع على صعوبة المباراة النهائية بين الملعب التونسي والنادي البنزرتي وتأكيد على جاهزية الفريقين للمواجهة

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وجاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها مدربا الملعب التونسي والنادي الرياضي البنزرتي بقاعة الندوات الصحفية بالإدارة الفنية الوطنية بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم لتسليط الضوء على مباراة الدور النهائي وحظوظهما في هذا الرهان الذي سيمنح المتوّج بكأس تونس تأشيرة المشاركة في مسابقة كأس الاتحاد الافريقي في الموسم المقبل.

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أجمع كل من حمادي الدو مدرب الملعب التونسي وماهر الكنزاري مدرب النادي البنزرتي على صعوبة المواجهة بين الفريقين غدا الأحد بملعب حمادي العقربي برادس لحساب الدور النهائي لمسابقة كأس تونس لكرة القدم لموسم 2023-2024.وجاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها مدربا الملعب التونسي والنادي الرياضي البنزرتي بقاعة الندوات الصحفية بالإدارة الفنية الوطنية بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم لتسليط الضوء على مباراة الدور النهائي وحظوظهما في هذا الرهان الذي سيمنح المتوّج بكأس تونس تأشيرة المشاركة في مسابقة كأس الاتحاد الافريقي في الموسم المقبل.

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وعلى هامش المناسبة، أكد حمادي الدو جاهزية فريقه على جميع الأصعدة، مشيرا الى أنّ النهائي المرتقب سيرتقي الى مستوى فني ممتاز ولن يحسم بسهولة موضحا أنّ فريقه عاقد العزم على التتويج بلقب الكأس للمرة السابعة في تاريخه والأولى منذ سنة 2023. واعرب عن ثقته التامّة في لاعبيه وفي حسن تعاملهم مع مجريات المباراة.

وأبرز أنّ الملعب التونسي سيوظف كامل نقاط قوته في المباراة، خاصة منها اللعب الجماعي والجانب الهجومي الذي كان ناجعا في مشواره نحو النهائي، مع الاتزام بتجنب ارتكاب الهفوات الدفاعية، قائلا في ذلك "انّ الفريق الذي سيكسب النهائي هو الذي سيرتكب اقل أخطاء".



ومن جانبه أفاد ماهر الكنزاري أنّ لقاء الغد سيكون عرسا كرويا بامتياز بين فريقين عريقين، واصفا بلوغ كل من فريقه النادي البنزرتي والفريق المنافس الملعب التونسي للمباراة النهائية للكأس بـ"المنطقي" نظرا للأداء وللمجهود الذي بذل من طرفهما في مشوارهما نحو النهائي.

وأكد أنّ النادي البنزرتي جاهز للمباراة النهائية، وسيجاري اللقاء بأسلوب تكتيكي يتماشى مع امكانيات الفريق وخصائص المنافس ووفق ما تمليه المجريات والوضعيات، نافيا أن يكون هناك اي تأثير بدني على اللاعبين بعدما خاضوا 120 دقيقة تواليا في مباراتي الدور ربع النهائي أمام سبورتينغ بن عروس، والدور نصف النهائي أمام النادي الافريقي.

وخلص الى أنّ الكأس ستختار في النهاية الفريق الأفضل، مبينا أنّ الوصول الى النهائي يمثل في حد ذاته تتويجا لمجهودات الفريقين ولكفاءة المدرب التونسي والحكم التونسي.

يذكر أنّ الملعب التونسي يبحث عن كأسه السابعة في تاريخه، بعدما توّج بالمسابقة في 1956 و1958 و1960 و1962 و1966 و2003، فيما يتطلع النادي البنزرتي الفوز بكأسه الرابعة، بعدما توّج بالمسابقة في 1982 و1987 و2013.



وفي ما يلي تذكير بمشوار الفريقين نحو النهائي:



الدور السادس عشر

مستقبل المحمدية - النادي الريارضي البنزرتي 1 - 2

الترجي الجرجيسي - الملعب التونسي 0 - 3



الدور ثمن النهائي

تقدم ساقية الدائر - النادي البنزرتي 1 - 2 (بعد تمديد الوقت )

قوافل قفصة - الملعب التونسي 1 - 6



الدور ربع النهائي

النادي البنزرتي - سبورتينغ بن عروس 1 - 0 (بعد تمديد الوقت )

النجم الساحلي - الملعب التونسي 2 - 4 ( بعد تمديد الوقت )



الدور نصف النهائي

النادي البنزرتي - النادي الافريقي 2 - 1 (بعد تمديد الوقت )

الأولمبي الباجي - الملعب التونسي 1 - 4