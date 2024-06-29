توزر: ضبط الاستعدادات لانطلاق إنجاز محطة فولطاضوئية بطاقة إنتاج 50 ميغاواط (والي توزر)

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تستعد ولاية توزر لإنجاز محطة فولطاضوئية ثانية بجوار المحطة الأولى تمتد على نحو 100 هكتار بالطريق الوطنية رقم 3 بين مدينتي توزر ونفطة، وبطاقة إنتاج قدرها 50 ميغاواط، بما سيمثل إضافة هامة لاستغلال الطاقة الشمسية في توليد التيار الكهربائي.





وقد مثلت الاستعدادات الجارية لانطلاق الأشغال وتذليل الصعوبات محور جلسة عمل انعقدت أمس الجمعة بحضور الشركة الخاصة التي تحصلت على لزمة تنفيذ المشروع وكافة المتدخلين في المجال من الهياكل العمومية، وفق ما صرّح به والي الجهة محمد أيمن البجاوي، لوكالة "وات"، مؤكدا أن الجلسة تهدف أساسا إلى فض العوائق والإشكاليات التي تعرض الانجاز.



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وذكر والي الجهة، في هذا السياق، أنه وقع تدارس جميع الجوانب الخاصّة بالمشروع وخاصّة التسريع في إجراءات انطلاق الأشغال في أقرب الآجال بعد حصول الشركة على لزمة من الدولة لتنفيذ المشروع، حيث تمت الدعوة إلى تشريك الفاعلين والمتداخلين في المجال وخاصة انتداب يد عاملة محلية.

وتم كذلك التأكيد على ضرورة إنجاز المحطة بمقاربة تشاركية، حيث من المقرر عقد جلسة بالاشتراك مع المجلس المحلي بتوزر في غضون الأسبوع القادم لتقديم المحطة والحديث عن إمكانية التعاون والتشاور في إطار المسؤولية المجتمعية.