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تعاونية الجيش الوطني تحيي حفلا فنيا بمناسبة الذكرى 68 لانبعاث الجيش الوطني

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Publié le Samedi 29 Juin 2024 - 07:05 قراءة: 1 د, 3 ث
      
في اطار الاحتفال بالذكرى 68 لانبعاث الجيش الوطني، نظمت تعاونية الجيش الوطني، تحت اشراف وزارة الدفاع الوطني، مساء الجمعة بالمسرح الاثري بقرطاج حفلا فنيا لعرض "الزيارة" للموسيقار والمخرج سامي اللجمي.

وانطلق الحفل الذي حضره بالخصوص وزير الدفاع الوطني عماد مميش واعضاء المجلس الأعلى للجيوش، بفقرة موسيقية للطاقم الموسيقي العسكري بقيادة المايسترو، النقيب صابر الطرابلسي، تم خلالها تقديم مجموعة من الأغاني والمعزوفات التونسية والشرقية والغربية لاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور الحاضر بأعداد غفيرة.

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وأمام جمهور مدارج مسرح قرطاج الأثري ، تواصل الحفل بتقديم عرض "الزيارة" بقيادة الموسيقار والمخرج سامي اللجمي، وكافة العناصر المشاركة فيه، ليتجدد اللقاء مع الأغاني الصوفية والابتهالات ولوحات وتصاميم فنية، لاقت بدورها تفاعلا كبيرا من الحاضرين وغاصوا معها في جولة روحانية على مدى اكثر من ساعة ونصف.

وكان رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، قيس سعيد اشرف يوم الاثنين 24 جوان الحالي، بقصر قرطاج، بمناسبة الذكرى 68 لانبعاث الجيش الوطني،على موكب توجه اثناءه بالامر اليومي الى القوات المسلحة.

ويحتضن المتحف العسكري الوطني قصر الوردة بمنوبة معرضا وثائقيا لفائدة العموم من 25 جوان إلى 3 جويلية 2024، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والستين لانبعاث الجيش الوطني.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد زار يوم 24 جوان 2024، المتحف العسكري الوطني بقصر الوردة بمنوبة، وأهدى للمتحف جملة من الصور تتعلق بتصنيع المدافع في تونس في بداية القرن السابع عشر.



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