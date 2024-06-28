القافلة الصحية "Mammo Life" تحل غدا السبت بولاية بنزرت

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ينظّم الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بالشراكة مع جمعية نوران للوقاية من الأمراض السرطانية ومخابر (MéDIS) القافلة الصحية الخامسة عبر المصحّة المتنقلة "Mammo Life" لتقصي سرطان الثدي، وذلك يوم السبت 29 جوان الجاري بداية من الساعة التاسعة صباحا بالمستشفى المحلي حسان بالخوجة برأس الجبل من ولاية بنزرت.



وسيتمّ خلال هذه القافلة تأمين عيادات للتقصي المبكر لسرطان الثدي عبر الفحص الشعاعي "الماموغرافيا" لفائدة نساء معتمديات رأس الجبل والعالية وغار الملح وأوتيك وتقديم خدمات توعية وتحسيس حول أهمية الوقاية وضرورة القيام بعيادات مبكرة.





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وللتذكير تمّ خلال القوافل الأربعة الماضية بولايات جندوبة والقصرين ومدنين وأريانة القيام ب 1104 فحصا سريريا للثدي، و335 صورة بالصدى ماموغرافيا، و202 صورة بالصدى للرحم و186 مسحة لعنق الرحم و109 فحصا سريريا لأمراض النساء، إضافة إلى تحسيس وتوعية 1042 امرأة بأهمية التقصي المبكر لسرطاني الثدي وعنق الرحم.



ومكّنت هذه القوافل من الكشف عن 27 حالة مشتبه بإصابتها بالسرطان تمّ التكفل بها بالمستشفيات الجهوية ومتابعة الحالات التي تتطلّب تدخّلا جراحيا أو مزيدا من الفحوصات، وذلك بدعم من جمعية نوران.



وستواصل هذه القافلة التي تعدّ تجربة جديدة من نوعها في تونس لشراكة ثلاثية الأطراف بين القطاعين العمومي والخاص والمجتمع المدني، جولتها عبر كافة ولايات الجمهورية وذلك وفق برنامج عمل يمتد على كامل السنة الجارية ويشمل المناطق الداخلية النائية والأوساط الريفية المنعزلة.

