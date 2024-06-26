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بفارق يتراوح بين 8 و 14 درجة .... الحرارة في ارتفاع ملحوظ باغلب مناطق البلاد، الخميس

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Publié le Mercredi 26 Juin 2024 - 14:51 قراءة: 0 د, 25 ث
      
تشهد الحرارة ارتفاعا ملحوظا الخميس باغلب المناطق حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و 14 درجة، وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي.

وتكون الحرارة القصوى عامة بين 39 و45 درجة وتصل محليا الى 47 درجة بالجنوب الغربي ما عدا باقصى الشمال وبالسواحل الشرقية حيث تكون بين 32 و36 درجة.

...

وينتظر ان تتراجع الحرارة نسبيا، الجمعة 28 جوان، ماعدا بالجنوب الغربي حيث تتواصل مرتفعة.

وتعود درجات الحرارة للارتفاع مجددا ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي يومي السبت 29 والاحد 30 جوان 2024.


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