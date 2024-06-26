نابل: الإدارة الجهوية للتجارة تنطلق في إسناد كميات استثنائية من مادة الفرينة المدعمة للمخابز لتأمين عملية التزويد خلال الموسم الصيفي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/nabeul2017.jpg width=100 align=left border=0>

انطلقت الإدارة الجهوية للتجارة بنابل، مع بداية الأسبوع الجاري في إسناد كميات استثنائية من مادة الفرينة المدعمة تقدر ب338 قنطارا، وذلك لتأمين عملية التزود في أحسن الظروف وتفاديا لأي نقص خاصة مع تزايد عدد الوافدين على الجهة خلال الموسم الصيفي والارتفاع الملحوظ في نسق الاستهلاك، وفق ما ذكره المدير الجهوي للتجارة سمير الخلفاوي في تصريح لصحفية (وات)

وبين المصدر ذاته، اليوم الأربعاء، أنه تم توزيع هذه الكميات الاستثنائية من الفرينة المدعمة كدفعة أولى بمعتمديات الهوارية ودار شعبان الفهري ونابل وبوعرقوب والميدة وقرمبالية، دون اعتبار الحصة الأساسية لكافة المخابز بالجهة والتي تقدر ب 34 ألف قنطار شهريا

وأضاف انه يتم التنسيق بشكل يومي مع المطاحن لتأمين عملية تزويد المخابز المصنفة وغير المصنفة بكميات الفرينة من حصص أساسية وكميات أخرى من الفرينة الرفيعة والسميد لتأمين التزود بهذه المادة في أحسن الظروف، مؤكدا انه لم يتم تسجيل ضغوطات على التزويد بالخبز مع بداية الموسم الصيفي مقارنة بالسنتين الفارطتين.





...



وتابع الخلفاوي، أن الوضع العام للتزويد يعد "مستقرا" على مستوى الأسواق ومسالك التوزيع خاصة في المواد الأساسية والمدعمة التي تشهد ارتفاعا على مستوى الطلب باستثناء مادة السكر المدعم التي تشهد نقصا، مبرزا أنه يقع متابعة الامر من قبل الإدارة الجهوية للتجارة بالتنسيق مع المصالح المركزية للتجارة والديوان الوطني للتجارة، لاسيما وأنه سيتم ضخ كميات استثنائية تلبي الحاجيات الأساسية للمستهلكين لتأمين التزويد بهذه المادة الأساسية



وأشار الخلفاوي إلى أنه تم الانطلاق في الاستعداد للموسم الصيفي بولاية نابل التي تصبح خلال شهري جويلية وأوت، وجهة للمصطافين ويتضاعف عدد الوافدين على أغلب معتمديتها، لافتا إلى تنظيم جلسة على مستوى الإدارة الجهوية للسياحة بحضور ممثلي المهنة لتقييم الوضع العام للتزويد على مستوى النزل