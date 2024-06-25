المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبية من 17 إلى 24 أوت تحت شعار "أنقذوا غزة"

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تلتئم الدورة السابعة والثلاثون للمهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبية من 17 إلى 24 أوت 2024 تحت شعار "أنقذوا غزة". وتتزامن فعاليات هذه الدورة مع الذكرى الستين لتأسيس المهرجان (1964).



وأعدّت الهيئة المديرة للمهرجان مجموعة من الفقرات المتمثلة في المسابقة الوطنيّة والدوليّة (لهواة السّينما والمدارس والمستقلين) وعروض موازية منها برمجة خاصة بأفلام للأطفال، إلى جانب ورشات تكوينيّة في المجال السّينمائي بتأطير المختصين في المجال من تونس ومن العالم وكذلك لقاءات ودروس في السّينما بحضور جامعيّين وأهل الاختصاص، بالإضافة إلى مسابقة خاصة بالصورة الفوتوغرافية وأخرى في السيناريو.





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وتعتبر هذه التظاهرة أقدم حدث سينمائي للهواة في تونس. وهو يعدّ بوابة لصانعي الأفلام في تونس ومنصة لاكتشاف المواهب السينمائية الشابة الذين أصبحوا في ما بعد من المشاهير على غرار "ناني موريتي" (إيطاليا) و"دييغو ريسكيز" (فنزويلا)، "شيلا جرابر" (بريطانيا) وأحمد بن كاملة (الجزائر) وسلمى بكاروفريد بوغدير ورضا الباهي (تونس).



وكان المهرجان منذ تأسيسه وجهة لعديد الشخصيات السينمائية البارزة من بينهم الراحل المصري يوسف شاهين والناقد السينمائي والمخرج الفرنسي "آلان برغالا" وأيضا المخرجيْن الفلسطينييْن ميشال خليفي ورشيد مشهراوي، والمخرج وكاتب السيناريو والمنتج البوركيني "غاستون كابوري" والمخرج الأرجنتيني "بابلو سيزار".



وتستقبل مدينة قليبية (ولاية نابل) خلال هذه الفترة من الصّيف أكثر من 1500 محب للسينما وأكثر من 300 شاب من صانعي أفلام الهواة وطلبة المعاهد المختصّة في المجال السّينمائي والمستقلّين من تونس ومن العالم وذلك لعرض آخر إنتاجاتهم السّينمائية وتبادل الخبرات والتّنافس على جوائز المهرجان.

والمهرجان الدّولي لفيلم الهواة بقليبية هو تظاهرة تنظّمها الجامعة التّونسيّة للسّينمائيّين الهواة بدعم من وزارة الشّؤون الثّقافية والمركز الوطني للسّينما والصّورة وبلديّة قليبية. ويهدف المهرجان إلى التّعريف بسينما الهواة وتمكين الشّباب من خوض تجربة عرض الفيلم ومناقشته والتّبادل الثّقافي مع المشاركين في الدورة من مختلف الجنسيات.