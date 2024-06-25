الكاف: تسخير بعض الآبار والتسريع في نسق انجاز مشاريع التزود بالماء الصالح للشرب (المكلف بتسيير ولاية الكاف)

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أقرت السلطات الجهوية بولاية الكاف، يوم امس الاثنين، حزمة جديدة من الإجراءات، تتعلق بتزويد مختلف معتمديات الجهة بالماء الصالح للشرب خلال الصائفة الحالية، وفق المعتمد الأول المكلف بتسيير الولاية نزار الجمعاوي.





وقال الجمعاوي في تصريح اعلامي، أن الإجراءات الجديدة تتمحور حول التسريع في نسق انجاز بعض المشاريع الجاري تنفيذها في مجال الحفريات المائية أو ربط بعض الآبار بشبكة التزود بالماء الصالح للشرب، خاصة بمعتمديات الكاف الشرقية والكاف الغربية ونبر والسرس، التي تعاني أكثر من ظاهرة العطش.



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وأكد في ذات الشأن، أنه يجري حاليا العمل على إتمام إنجاز بعض الآبار التي شارفت اشغالها على الانتهاء، قصد ربطها بشبكة توزيع المياه، ومنها آبار بنويصر بالسرس والمحاسن بنبر ولعفو بقلعة سنان وكدية بن علي بالكاف الغربية، إضافة إلى تسخير بعض الآبار الأخرى لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، كآلية لتدعيم الموارد المائية، على حد قوله

وتستهدف إجراءات التسخير التي تم إقرارها، وفق ذات المصدر، البئر المستغلة من طرف منجم بوقرين والبئر الاحتياطية التابعة له المتواجدة بنفس المكان، إضافة إلى تسخير آبار أخرى بالمناطق السقوية بالحوض بمعتمدية تاجروين وبالمجمع السكني بومنيجل بالكاف الشرقية واستغلال بعض الآبار المهجورة التي سيقع استرجاعها بهدف دعم الموارد المائية الصالحة للشرب بالولاية خلال الفترة الصيفية الحالية



ج طي