اختيار تونس لاحتضان "ملتقى الكوميسا للاستثمار 2024" يهدف الى التركيز على آفاق الاستثمار فيها (الكوميسا)

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افاد محمد قدح الأمين العام المساعد المكلّف بالبرامج في السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا"، أن اختيار تونس لاحتضان فعاليات "ملتقى الكوميسا للاستثمار 2024" الذي تنظمه "وكالة الاستثمار الإقليمية" يوم 27 جوان الجاري، يهدف الى التركيز على آفاق الاستثمار فيها وما توفره من فرص في هذا المجال.



واكد، محمد قدح خلال لقائه وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب، الاثنين، على راس وفد عن الأمانة العامة لسوق "الكوميسا"، أن الحضور التونسي في هذه السوق يعتبر متميزا وفاعلا ما يعكس اهتمامها بهذا التجمع الاقتصادي الإقليمي الكبير رغبة في الاستفادة من كل الفرص المتاحة لتطوير التبادل التجاري بينها ومختلف الدول الأعضاء فضلا عن كون الكوميسا تعتبر من أكثر التجمعات الاقتصادية عراقة وجدية في مجال التكامل الإقليمي بكل مؤسساتها وفي كل المجالات.





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من جهتها، أكدت وزيرة التجارة، على أن من أهم المشاريع التي اشتغلت عليها الوزارة هو مشروع المصادقة على الاتفاقية المتعلقة باستضافة اجتماعات وورشات العمل وأنشطة الكوميسا في تونس إيمانا بضرورة تكثيف علاقات التعاون والشراكة مع هذا التجمع الاقتصادي الكبير وأهمية الفرص المتاحة في هذا الفضاء بغاية مزيد تطوير التبادل التجاري وجلب الاستثمار، وفق بلاغ لوزارة التجارة.



كما أوضحت أن تنظيم تونس لملتقى الكوميسا للاستثمار يترجم العلاقة المتينة بينها وبين السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا وهو مناسبة متجددة لتونس لتعزيز التجارة والاستثمارات مع الدول الأعضاء واستكشاف الفرص التجارية المتنوعة المتاحة للمستثمرين وأصحاب الأعمال.



وعلى صعيد آخر، تطرق الطرفان إلى العديد من النقاط خاصة منها بعض المسائل والمواضيع الجاري مراجعتها على مستوى الأمانة العامة للكوميسا مما يساهم في فتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار وتطوير المبادلات التجارية بالإضافة إلى مزيد العمل على معالجة الإشكاليات التي يمكن أن تمثل عائقا أمام تحقيق النتائج المرجوة من هذه التكتلات الاقتصادية الإقليمية.



كما تباحث الجانبان إمكانيات التعاون الممكنة بين تونس ومنظمة الكوميسا خاصة في مجال دعم المشروع الوطني لإحداث ممر تجاري بري وجعل معبر راس جدير بوابة لإفريقيا، وفق ذات البلاغ.

