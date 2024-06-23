مونديال الوسطيات (كاس رئيس الاتحاد) - المنتخب التونسي يفوز في مباراته الاولى على نظيره الايراني 26-23

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فاز المنتخب التونسي للوسطيات لكرة اليد على نظيره الايراني بنتيجة 26-23 في المباراة التي اقيمت اليوم الاحد لحساب منافسات المجموعة الاولى لمسابقة كاس رئيس الاتحاد ضمن بطولة العالم تحت 20 عاما المقامة حاليا بالعاصمة المقدونية سكوبيه.



وفي اطار المجموعة ذاتها، يواجه لاحقا المنتخب البرازيلي نظيره الشيلي.





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ورفع المنتخب التونسي رصيده الى 4 نقاط في الصدارة بمفرده في انتظار نتيجة المباراة الثانية لحساب المجموعة ذاتها المقررة لاحقا بين البرازيل (نقطتان) والشيلي التي تتقاسم المركز الاخير مع ايران بلا رصيد.



ويواجه المنتخب التونسي في مباراته الثانية نظيره البرازيلي في حين يلاقي المنتخب الايراني نظيره الشيلي وذلك يوم الثلاثاء المقبل.

وتم توزيع المنتخبات المشاركة في كاس رئيس الاتحاد على اربع مجموعات بواقع اربعة في كل واحدة على ان يلعب في اعقاب هذه المرحلة اصحاب المرتبة الاولى في كل مجموعة من اجل المراكز بين 17 و20 واصحاب المرتبة الثانية في كل مجموعة من اجل المراكز بين 21 و24 واصحاب المرتبة الثالثة في كل مجموعة على المراكز بين 25 و28 واصحاب المرتبة الرابعة في كل مجموعة على المراكز بين 29 و32.

وكان المنتخب التونسي انهى الدور التمهيدي في المركز الثالث للمجموعة الثانية برصيد نقطتين من فوز على الشيلي 46-28 وهزيمتين امام سويسرا (26-34) ومصر (24-25).



كاس رئيس الاتحاد

نتائج المجموعة الاولى

الاحد 23 جوان 2024

تونس - ايران 26-23

البرازيل - الشيلي تقام لاحقا



الترتيب

المنتخب ن ل

تونس 4 2

البرازيل 2 1

الشيلي صفر 1

ايران صفر 2



الثلاثاء 25 جوان 2024

تونس - البرازيل

ايران - الشيلي

