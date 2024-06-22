ارتفاع النتيجة الاجمالية لـ65 شركة مدرجة بالبورصة افصحت عن بياناتها الى 6ر2 مليار دينار خلال 2023

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5cb9fcd1f21713.83765558_nhkqioegmjflp.jpg width=100 align=left border=0>

ارتفعت النتيجة الاجمالية لـ65 شركة مدرجة ببورصة الاوراق المالية بتونس، قدمت بياناتها المالية لسنة 2023، بنسبة 5ر11 بالمائة لتصل الى نحو 6ر2 مليار دينار مقابل زهاء3ر2 مليار دينار خلال سنة 2022.



واظهرت 34 شركة من بين الـ65 شركة، التي افصحت عن بياناتها المالية، وفق بورصة تونس، زيادة في نتائجها المالية، علما وان 77 شركة مدرجة بالتسعيرة بالبورصة، ما يعني ان 12 شركة لم تفصح بعد عن نتائجها.





...



وتتضمن القائمة كل من "ايتاك" و"الكيمياء" و"البطارية التونسية اسد" و"الكتروستار" والشركة الصناعية العامة للمصافي "جيف" وشركة المغرب الدولي للاشهار "ميب" والشركة العصرية للخزف و"سوتيماي" والشركة التونسية للاطارات المطاطية والخطوط التونسية و"تواصل" القابضة والشركة العالمية لتوزيع السيارات.



واستحوذت الشركات التي تشكل مؤشر "توننداكس 20" على 83 بالمائة من اجمالي النتائج لسنة 2023 لتقارب حصتها ما يناهز 2ر2 مليار دينار مسجلة زيادة بنسبة 5ر16 بالمائة عن سنة 2022 .



وقامت 47 شركة الى حد بتوزيع الارباح لسنة 2023، مقابل 48 لسنة 2022، خلال العام الجاري وتعرف سياسة توزيع الارباح تحسنا مستمرا، وفق تحليل بورصة تونس