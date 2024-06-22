صفاقس: مساع حثيثة لفتح شاطئ الكازينو وتأمين سلامة المصطافين (كاتب عام بلدية صفاقس)

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قال كاتب عام بلدية صفاقس والمكلف بتسيير شؤونها، عادل بالرحومة، اليوم السبت، "إن المساعي جارية على مستوى البلدية، والإدارات المعنية لفتح شاطئ الكازينو بصفاقس، حيث انطلقت أشغال تغذيته برمال ذات جودة عالية، كما تستعد البلدية لإنتداب سباحين منقذين، وتأمين بكافة التجهيزات الضرورية لضمان سلامة المصطافين، وذلك بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية.

وأشار، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه "تقرّر، إثر جلسة عمل إنعقدت يوم 14 جوان الجاري، تكوين لجنة على مستوى محلي يرأسها معتمد صفاقس المدينة، وتضمّ كافة الإدارات المعنية، للنظر في حسن إستغلال شاطئ الكازينو وخاصة على مستوى الإنتصاب على الشاطئ.

ورغم أن نتائج تحاليل مياه شاطئ الكازينو جاءت إيجابية إلّا أن ممثل الإدارة الجهوية للصحة طلب خلال هذه الجلسة إستكمال تحاليل إضافية، وفق ذات المصدر الذي ذكر أنّه تم عقد جلسة أخرى على مستوى البلدية بحضور كافة الإدارات المعنية، وممثلين عن معهد علوم البحار للقيام بالتحاليل الإضافية المطلوبة التي ينتظر حاليا ورود نتائجها للحسم بخصوص السماح بالسباحة في شاطئ الكازينو.

وبخصوص فتح جزء من شاطئ تبرورة، للإصطياف للعموم بطلب من مواطني الجهة، قال ذات المتحدث، إنه "تم الإتفاق خلال جلسة 14 جوان الجاري على رفع هذا المقترح الجهوي إلى المصالح المركزية المعنية للنظر في إمكانية فتح الشواطئ الجنوبية لتبرورة خلال الصائفة الحالية".