مونديال الوسطيات لكرة اليد - الجولة الثالثة - المنتخب التونسي يفوز على نظيره الشيلي 46-28

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حقق المنتخب التونسي للوسطيات لكرة اليد فوزه الاول ضمن الدور التمهيدي لبطولة العالم المقامة حاليا بالعاصمة المقدونية سكوبيه بانتصاره اليوم السبت على نظيره الشيلي 46-28 لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية.

ورغم هذا الانتصار، لم يتمكن المنتخب التونسي من التاهل الى الدور الرئيسي حيث احتل المركز الثالث بنقطتين من فوز وهزيمتين امام سويسرا (26-34) ومصر (24-25) على التوالي خلف سويسرا المتصدرة ب6 نقاط والتي تغلبت اليوم على مصر صاحبة المركزالثاني ب4 نقاط بنتيجة 31-22.

وسيكمل المنتخب التونسي مشواره في المونديال بخوض منافسات كاس رئيس الاتحاد.





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وفي ما يلي نتائج المجموعة الثانية

الجولة الثالثة / السبت 22 جوان 2024

تونس - الشيلي 46-28

سويسرا - مصر 31-22



الجولة الاولى / الاربعاء 19 جوان 2024

تونس - سويسرا 26-34

مصر - الشيلي 26-16



الجولة الثانية / الخميس 20 جوان 2024

تونس - مصر 24-25

سويسرا - الشيلي 47-11



وفي ما يلي الترتيب

1/ سويسرا 6 3

2/ مصر 4 3

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3/ تونس 2 3

4/ الشيلي 0 3





