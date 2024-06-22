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مونديال الوسطيات لكرة اليد - الجولة الثالثة - المنتخب التونسي يفوز على نظيره الشيلي 46-28

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Publié le Samedi 22 Juin 2024 - 16:02 قراءة: 0 د, 49 ث
      
حقق المنتخب التونسي للوسطيات لكرة اليد فوزه الاول ضمن الدور التمهيدي لبطولة العالم المقامة حاليا بالعاصمة المقدونية سكوبيه بانتصاره اليوم السبت على نظيره الشيلي 46-28 لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية.
ورغم هذا الانتصار، لم يتمكن المنتخب التونسي من التاهل الى الدور الرئيسي حيث احتل المركز الثالث بنقطتين من فوز وهزيمتين امام سويسرا (26-34) ومصر (24-25) على التوالي خلف سويسرا المتصدرة ب6 نقاط والتي تغلبت اليوم على مصر صاحبة المركزالثاني ب4 نقاط بنتيجة 31-22.
وسيكمل المنتخب التونسي مشواره في المونديال بخوض منافسات كاس رئيس الاتحاد.

...

وفي ما يلي نتائج المجموعة الثانية
الجولة الثالثة / السبت 22 جوان 2024
تونس - الشيلي 46-28
سويسرا - مصر 31-22

الجولة الاولى / الاربعاء 19 جوان 2024
تونس - سويسرا 26-34
مصر - الشيلي 26-16

الجولة الثانية / الخميس 20 جوان 2024
تونس - مصر 24-25
سويسرا - الشيلي 47-11

وفي ما يلي الترتيب
1/ سويسرا 6 3
2/ مصر 4 3
-----------------------------
3/ تونس 2 3
4/ الشيلي 0 3




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