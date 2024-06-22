مونديال الوسطيات لكرة اليد - الجولة الثالثة - المنتخب التونسي يفوز على نظيره الشيلي 46-28

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حقق المنتخب التونسي للوسطيات لكرة اليد فوزه الاول ضمن الدور التمهيدي لبطولة العالم المقامة حاليا بالعاصمة المقدونية سكوبيه بانتصاره اليوم السبت على نظيره الشيلي 46-28 لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية.
ورغم هذا الانتصار، لم يتمكن المنتخب التونسي من التاهل الى الدور الرئيسي حيث احتل المركز الثالث بنقطتين من فوز وهزيمتين امام سويسرا (26-34) ومصر (24-25) على التوالي خلف سويسرا المتصدرة ب6 نقاط والتي تغلبت اليوم على مصر صاحبة المركزالثاني ب4 نقاط بنتيجة 31-22.
وسيكمل المنتخب التونسي مشواره في المونديال بخوض منافسات كاس رئيس الاتحاد.
ورغم هذا الانتصار، لم يتمكن المنتخب التونسي من التاهل الى الدور الرئيسي حيث احتل المركز الثالث بنقطتين من فوز وهزيمتين امام سويسرا (26-34) ومصر (24-25) على التوالي خلف سويسرا المتصدرة ب6 نقاط والتي تغلبت اليوم على مصر صاحبة المركزالثاني ب4 نقاط بنتيجة 31-22.
وسيكمل المنتخب التونسي مشواره في المونديال بخوض منافسات كاس رئيس الاتحاد.
وفي ما يلي نتائج المجموعة الثانية
الجولة الثالثة / السبت 22 جوان 2024
تونس - الشيلي 46-28
سويسرا - مصر 31-22
الجولة الاولى / الاربعاء 19 جوان 2024
تونس - سويسرا 26-34
مصر - الشيلي 26-16
الجولة الثانية / الخميس 20 جوان 2024
تونس - مصر 24-25
سويسرا - الشيلي 47-11
وفي ما يلي الترتيب
1/ سويسرا 6 3
2/ مصر 4 3
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3/ تونس 2 3
4/ الشيلي 0 3
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