أورو 2024 - اسكتلندا تحافظ على آمالها بالتعادل مع سويسرا

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أبقت اسكتلندا على آمالها في التأهل إلى أدوار خروج المغلوب ببطولة كبرى لأول مرة في تاريخها بتعادلها 1-1 مع سويسرا في ثاني جولات المجموعة الأولى ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024 امس الأربعاء.



وسعيا للعودة للمسار الصحيح بعد الخسارة 5-1 أمام ألمانيا في المباراة الافتتاحية، بدأت اسكتلندا المباراة بقوة وافتتحت التسجيل في الدقيقة 13 عندما أطلق سكوت مكتوميناي تسديدة قوية حولها فابيان شير إلى داخل مرماه.

لكن تقدم اسكتلندا لم يدم طويلا، إذ أدركت سويسرا التعادل بطريقة رائعة عندما أطلق شيردان شاكيري العائد للتشكيلة الأساسية تسديدة قوية إلى داخل الشباك مستغلا خطأ دفاعيا فادحا.



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وبهذا تحتل سويسرا المركز الثاني في المجموعة بأربع نقاط خلف ألمانيا المتصدرة بست نقاط بينما تحتل اسكتلندا المركز الثالث بنقطة واحدة ويجب عليها الفوز على المجر في الجولة الختامية الأسبوع المقبل لتتقدم في البطولة.



وكانت سويسرا الأخطر وسنحت لها أفضل فرص التسجيل في مباراة مثيرة لكن الاسكتلنديين، بدعم من المشجعين المتحمسين، قاتلوا للحفاظ على مرماهم في حين اقترب دان ندوي مهاجم سويسرا من التسجيل في عدة مناسبات.

وأهدرت سويسرا، التي تسعى للتأهل لأدوار خروج المغلوب بطولة كبرى للمرة السادسة على التوالي، فرصة الانضمام إلى منافستها ألمانيا في حسم التأهل للدور الثاني قبل الجولة الختامية.

وبدأت اسكتلندا المباراة بقوة وتقدمت من هجمة مرتدة عندما انطلق أندي روبرتسون من الجانب الأيسر قبل أن يمرر الكرة إلى كالوم ماكغريغور، الذي هيأها إلى مكتوميناي الذي أطلق تسديدة حولها شير إلى داخل مرماه.

واقتربت سويسرا من التعادل عندما أطلق ريكاردو رودريغيز تسديدة مباشرة لكنها أخطأت طريقها إلى المرمى لكن الضغط أتى بثماره عندما انطلق شاكيري باتجاه منطقة الجزاء وقطع تمريرة غير متقنة من لاعبي اسكتلندا قبل أن يطلق تسديدة قوية إلى داخل الشباك.

وكاد ندوي أن يسجل الهدف السويسري الثاني بعدها بدقائق لكن الحارس أنجوس جون تصدى للكرة إلى ركلة ركنية سجل منها ندوي هدفا ألغاه الحكم بداعي التسلل.

وتواصلت محاولات اسكتلندا في الشوط الثاني وكاد هانلي أن يسجل هدفا من ضربة رأس لكنها اصطدمت بالقائم الأيسر.

وكاد مكتوميناي أن يسجل هدفا قبل تسع دقائق على النهاية بتسديدة متقنة من داخل المنطقة لكن انويل أكانجي اعترضها.

وقال روبرتسون قائد اسكتلندا "أعتقد أن هذا أقرب لأدائنا المعهود، شراسة هجومية وكانت البداية رائعة. سنحت لنا فرص وهم أيضا صنعوا فرصا، كانت مباراة مفتوحة، فريقان جيدان جدا يسعيان للفوز. كان الأمر يتعلق بالعودة لمستوانا المعهود... بذلنا قصارى جهدنا داخل الملعب اليوم وهذا ما يتطلبه اللعب من أجل بلدك".

وقال ياكين مدرب سويسرا إن فريقه دفع ثمن إهدار الفرص لكنه لا يزال في وضع جيد.

وأضاف "كان كبرياؤهم مجروحا وكنا نتوقع منهم رد فعل... كان علينا بذل مجهود أكبر من المتوقع للتعادل. كان من الممكن أن نفوز بالمباراة، أهدرنا بعض الفرص الكبيرة حقا".

وتقام الجولة الثالثة والأخيرة يوم الأحد المقبل، فتلعب سويسرا مع ألمانيا في فرانكفورت واسكتلندا مع هنغاريا في شتوتغارت.

وباتت سويسرا بحاجة إلى نقطة من مباراتها الأخيرة لضمان البطاقة الثانية المباشرة، وحتى الخسارة قد تضمن لها ذلك كونها تتفوق بفارق الأهداف على أسكتلندا في حال فوز الأخيرة على هنغاريا، كما أن سويسرا تملك حظوظا لبلوغ ثمن النهائي بين أحد أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.