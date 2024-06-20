كأس أوروبا 2024 - المنتخب الألماني أول المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي بفوزه على نظيره المجري (2-0)

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بات المنتخب الألماني أول المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس أوروبا 2024 المقامة حاليا في ألمانيا، بعد فوزه امس الاربعاء على نظيره الهنغاري بهدفين دون مقابل ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.



وسجل جمال موسيالا في الدقيقة (22)، وإيلكاي غوندوغان (د.67) هدفي ألمانيا، التي حققت فوزها الثاني على التوالي في البطولة بعد تغلبها في المباراة الافتتاحية على اسكتلندا (5-1) لتنفرد بصدارة المجموعة بست نقاط.





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وبدأ المنتخب الهنغاري المواجهة برغبة مفاجأة الألمان بهدف مبكر بهجمة منظمة كاد في ختامها رولاند شالاي أن يسجل الهدف الأول بعد انفراده بحارس ألمانيا مانويل نوير الذي أبعد الكرة بقدمه اليمنى.



واستدرك المنتخب الألماني خطورة الوضع ليجبر الهنغاريين على التراجع، وينجح من إحدى هجماته في افتتاح التسجيل من لعبة جماعية وتمريرة متقنة من موسيالا الى غوندوغان داخل المنطقة حاول متابعتها داخل المرمى لكن المدافع أوربان تدخل وعادت لغوندوغان الذي هيأها مجددا إلى موسيالا محرزا منها الهدف الأول لمنتخب بلاده والثاني له في البطولة في الدقيقة (22).



في المقابل فضل المنتخب الهنغاري التكتل في الدفاع مع الاعتماد على الهجمات المرتدة التي لم تثمر عن هدف التعادل بفضل التنسيق الجيد لدفاع المنتخب الألماني ومن خلفه حارس المرمى.

وكاد موسيالا أن يضاعف النتيجة لألمانيا بعد تمريرة من فلوريان فيرتس على مشارف منطقة الجزاء، إلا أن تسديدته ارتدت من قدم أحد المدافعين في طريقها نحو الشباك الخارجية (د.44).

وقبل نهاية الشوط الأول شن منتخب هنغاريا هجمة منظمة حيث تابع أوربان كرة من ركلة حرة نفذها سوبوسلاي وتصدى لها نوير في الوهلة الأولى قبل أن يتابعها شالاي داخل المرمى، لكن الهدف ألغي بداعي التسلل (د45 ز1) .



وحظي المنتخب الهنغاري بفرصة التعادل أثر كرة عرضية من شالاي إلى فارغا لكن رأسيته مرت بجوار المرمى (60).

وضاعف منتخب ألمانيا النتيجة بعدما وصلت الكرة إلى ماكسيميليان ميتلشتات على الجهة اليسرى فمررها زاحفة إلى غوندوغان المتمركز داخل المنطقة فسددها بيسراه زاحفة على يسار الحارس غولاتشي (67) محرزا الهدف الثاني.



وأنقذ غولاتشي مرماه من هدفين بتصديه لمحاولتين خطيرتين لجوشوا كيميش (69) والبديل لوروا سانيه (75)، رد عليه نوير بتصديه لكرة فيولا (90).

وسيختتم منتخب ألمانيا مبارياته في المجموعة بمواجهة نظيره السويسري يوم الأحد المقبل، فيما تلتقي هنغاريا مع اسكتلندا في اليوم ذاته بالجولة الأخيرة أيضا.

وتنص لائحة البطولة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست للدور الثاني في البطولة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.