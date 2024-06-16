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انس جابر تشارك الاسبوع المقبل في بطولة برلين للتنس

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Publié le Dimanche 16 Juin 2024 - 10:22 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تشارك التونسية انس جابر المصنفة عاشرة عالميا خلال الاسبوع المقبل في بطولة برلين للتنس ذات 500 نقطة التي تقام من 17 الى 23 جوان الجاري بمجموع جوائز مالية قدرها 823 الف دولار.

وفي الدور الاول، ستكون انس جابر المصنفة ثامنة في هذه البطولة في مواجهة احد اللاعبات المتاهلات من جدول التصفيات التمهيدي.
وسبق لانس جابر ان توجت بلقب هذه البطولة عام 2022 بفوزها في النهائي على السويسرية بيليندا بينسيش.
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وكانت انس جابر خاضت هذا الاسبوع منافسات بطولة نوتينغهام العشبية ذات 250 نقطة وخرجت من الدور ربع النهائي اثر هزيمتها امس السبت أمام التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة 50 عالميا بمجموعتين لواحدة.


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