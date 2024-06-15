أنس جابر تغادر بطولة نوتينغهام العشبية من الدور ربع النهائي

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غادرت التونسية أنس جابر المصنفة عاشرة عالميا بطولة نوتينغهام العشبية للتنس، ذات الـ 250 نقطة، من الدور ربع النهائي، اثر هزيمتها اليوم السبت أمام التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة 50 عالميا بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها 6-7

و7-6 و5-7.



وكان اللقاء قد توقف خلال المجموعة الثانية لأكثر من ساعة بسبب سوء الاحوال الجوية.