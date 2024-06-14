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اكثر من 370 مسنا ينتفعون من برنامج الايداع العائلي لكبار السن

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Publié le Vendredi 14 Juin 2024 - 18:31 قراءة: 0 د, 54 ث
      
اعلنت وزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، الجمعة، ان عدد المنتفعين من برنامج الايداع العائلي لكبار السن، بلغ الى حد الان 373 مسنا يتوزعون بين 304 مسنة و69 مسنا.

وتتصدر ولاية قبلي جهات الجمهوية في عدد المكفولين بهذا البرنامج بـ50 مسنا تليها ولاية توزر بـ40 منتفعا ثمّ ولايتي تونس وصفاقس بـ30 منتفعا.

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وشددت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، آمال بلحاج موسى، خلال زيارة ادتها اليوم، لمسنّتين مستفيدتين من برنامج الإيداع العائلي لكبار السن بولاية منوبة، "أنّ المحيط الأسريّ هو المكان الطبيعي للمسنّ"

واطّلعت الوزيرة، على ظروف إقامة المسنّتين البالغتين من العمر 78 و74 سنة لدى الأُسرتين البديلتين، مثمّنة جهود أفراد العائلتين في توفير الإحاطة والرعاية الصحيّة والنفسيّة لهما.

وللاشارة فقد تمّ الترفيع في المنحة الشهريّة التي تُسندها الوزارة لمساعدة الأسر الكفيلة على تلبية الحاجيات الأساسيّة للمسنّ المكفول من 200 إلى 350 دينارا.

والتقت الوزيرة، خلال زيارتها للجهة، عددا من النساء والفتيات واستمعت إلى مشاغلهن مسدية تعليماتها إلى المندوبيّة الجهويّة بمنوبة لدراسة ملفاتهنّ والنظر في إمكانية إدراجهنّ في أقرب وقت ممكن للانتفاع ببرامج الوزارة للتمكين الاقتصادي لا سيما منها الخاصة بالأسر ذات الوضعيات الخاصّة وأمهات التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسيّ.


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