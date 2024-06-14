المنستير: 90 في المائة النسبة العامة لتقدم مشروع تهيئة كرنيش القراعية

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تقدمت أشغال تهيئة كرنيش القراعية بالمنستير بنسبة 90 في المائة وبكلفة 2 مليون و800 ألف دينار، منها 2 مليون و500 ألف دينار من صندوق حماية المناطق السياحية والبقية تمويل ذاتي من البلدية، وفق ما أفادت به مهندسة رئيسة ومديرة الإدارة الفنية ببلدية المنستير وفاء قندوز .





وأوضحت قندوز لصحفية وكالة تونس أفريقيا للأنباء، أنّ الأشغال من جهة البحر أنجزت نسبة 92 في المائة، على ان يتم تركيز الألواح الخشبية فوق المقاعد البالغ عددها 17 من جهة البحر، وكذلك المظلات الشمسية فوق المقاعد، وإتمام تركيز الواقي الحديدي، وجميعها لم يقع تسلمها من المزودين.



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وبلغت الأشغال تحت معلم الرباط الأثري نسبة 80 في المائة، وأنجز نموذج من المقاعد الإسمنتية التي سيقع تركيزها والتى ستشهد تعديلات بطلب من المهندس المعماري حيث ستكون أشكالها فنية حسب المساحة، إلى جانب تهيئة المساحات الخضراء تحت الرباط.

وتتواصل الأشغال الكهربائية مع تركيز تنوير مقتصد للطاقة، وينتظر استكمال كامل المشروع في ظرف شهر أو شهر ونصف في حال عدم تعرضها لتعطيلات، وفق ذات المصدر.

وكانت أشغال تنفيذ مشروع تهيئة كرنيش القراعية شهدت الكثير من التعيطل، إلى حدّ التنبيه على المقاول بفسخ عقد الصفقة، ووقع استئناف تنفيذ المشروع بدعوة من السلط الجهوية، وفق قندوز.