وزيرة الصناعة تبحث ومسؤولين عن شركة ايطالية سبل تعزيز التعاون والاستثمار في الطاقات المتجددة

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تباحثت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، فاطمة الثابت شيبوب، الخميس، على هامش منتدى تونس للاستثمار مع وفد رفيع المستوى عن الشركة الايطالية الناشطة في قطاع الطاقات المتجددة "زهيرو"، سبل تعزيز التعاون والفرص المتاحة لتحفيز الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة.



وتطرق اللقاء، الذي حضره سفير ايطاليا بتونس، اليساندرو بروناس، الى انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية والربط الكهربائي مع ايطاليا وتطوير الهيدروجين الاخضر، وفق بلاغ اصدرته وزارة الصناعة، مساء الخميس.





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ومن جهته استقبل كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان، وفدا رفيع المستوى عن مجموعة "لينيوم"، يترأسه الرئيس المدير العام ، استيف لافيت، حيث تباحث الجانبان، حسب المصدر ذاته



واحتضنت تونس يومي 12 و13 جوان الجاري الدورة 21 لمنتدى تونس للاستثمار الذي استقطب اكثر من 800 مشارك من بينهم مستثمرون من تونس ونحو 30 بلدا اخر .