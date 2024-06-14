Babnet

وزيرة الصناعة تبحث ومسؤولين عن شركة ايطالية سبل تعزيز التعاون والاستثمار في الطاقات المتجددة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/666bad52651462.34272524_inkqjlohgfepm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 14 Juin 2024 - 01:07 قراءة: 0 د, 38 ث
      
تباحثت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، فاطمة الثابت شيبوب، الخميس، على هامش منتدى تونس للاستثمار مع وفد رفيع المستوى عن الشركة الايطالية الناشطة في قطاع الطاقات المتجددة "زهيرو"، سبل تعزيز التعاون والفرص المتاحة لتحفيز الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة.

وتطرق اللقاء، الذي حضره سفير ايطاليا بتونس، اليساندرو بروناس، الى انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية والربط الكهربائي مع ايطاليا وتطوير الهيدروجين الاخضر، وفق بلاغ اصدرته وزارة الصناعة، مساء الخميس.

...

ومن جهته استقبل كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان، وفدا رفيع المستوى عن مجموعة "لينيوم"، يترأسه الرئيس المدير العام ، استيف لافيت، حيث تباحث الجانبان، حسب المصدر ذاته

واحتضنت تونس يومي 12 و13 جوان الجاري الدورة 21 لمنتدى تونس للاستثمار الذي استقطب اكثر من 800 مشارك من بينهم مستثمرون من تونس ونحو 30 بلدا اخر .


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 289270


babnet
Can_2024
 CAN_2024  19:00 Ger CAN_2024 - Sco CAN_2024 | |

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 01:29 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*