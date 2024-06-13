وزيرة الأسرة تؤكد أهمية المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في معاضدة جهود الدولة من أجل توفير الرعاية للفئات الهشة

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أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى، أهمية المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات المالية والاقتصادية في معاضدة جهود الدولة من أجل توفير الرعاية والاحاطة بالفئات الهشة .



جاء ذلك اليوم الخميس خلال اشرافها على الدورة الثانية من تظاهرة بورصة القلب التي نظمتها الجمعيّة التونسيّة لقرى "س و س" بالتعاون مع المجلس البنكي والمالي وبورصة تونس للأوراق الماليّة.

وأكّدت الوزيرة بالمناسبة، حرص الحكومة على مضاعفة تدخلاتها لفائدة الفئات الهشٓة، مبرزة الدور الهام والفاعل للمؤسسات الماليّة في تكريس مبدأ المسؤوليّة المجتمعيّة بهدف معاضدة جهود الدولة وإسناد الجمعيّة التونسيّة لقرى "س و س" قصد التعهّد بالأطفال فاقدي السند.



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وأشارت إلى أن الوزارة تنفّذ برامج مشتركة مع المؤسسات المالية على غرار بنك الإسكان بي هاش بنك ( الإسكان سابقا ) والبنك الوطني الفلاحي لتهيئة وصيانة عدد من مؤسسات الطفولة في إطار انخراط المؤسسات المالية العمومية في دعم تنفيذ السياسات الوطنية ذات البعد الاجتماعي.

واعتبرت أن الدور الاجتماعي للدولة يحقق نتائج أكثر فعالية حينما يكون مسنودا بالدعم الذي توفره المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات المالية والاقتصادية.

وأشرفت بالمناسبة على موكب إمضاء اتفاقية تعاون وشراكة بين الجمعية التونسية لقرى الأطفال س و س والمجلس البنكي والمالي.

وتندرج الدورة الثانية من تظاهرة "بورصة القلب" ضمن المسؤوليّة المجتمعيّة للمؤسسات والموجّهة لدعم مشروع إعادة بناء قرية الأطفال س و س بسليانة .



