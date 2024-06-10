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أريانة: إطفاء حريق اندلع بجبل النحلي ليلة أمس الأحد

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Publié le Lundi 10 Juin 2024 - 09:02 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تمكنت وحدات الحماية المدينة ليلة أمس الأحد، من إطفاء حريق اندلع بجبل النحلي من ولاية أريانة، في حدود الساعة العاشرة ليلا بالمساحة الغابية المتاخمة لحي الصحة الملاصق لحي رياض الأندلس.

ووفق ما أفاد به الناشط يالمجتمع المدني وأحد سكان رياض الأندلس بسام الجمل، صحفي "وات"، فان الحريق اندلع بصفة فجئية، وكان بامكان متساكني عدد من الاحياء السكينة المتاخمة للجبل مشاهدة النيران.

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ووجه المتساكنون نداءات استغاثة للمطالبة بالتدخل بسرعة لاخماد الحريق والحيلولة دون توسعه خصوصاً في ظل هبوب رياح قوية بالجهة.
جدير بالذكر أن جبل النحلي شهد على امتداد السنوات الماضية سلسلة من الحرائق المتكررة، أتت على مساحات هامة منه، وأشارت التحقيقات التي أجرتها السلط الأمتية أن أغلبها يفعل فاعل.





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