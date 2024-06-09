أريانة: يوم تحسيسي حول الوقاية من التدخين والتحسيس بأهمية الرياضة تحت شعار "لا للتدخين ...أريانة تتحرك"

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تحت شعار "لا للتدخين... أريانة تتحرك " (No Smoking... Ariana is Moving) نظمت اليوم الأحد المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بأريانة بالتعاون مع الجامعة التونسية للرياضة للجميع، تظاهرة تحسيسية حول مضار التدخين، بمشاركة عدد كبير من الجمعيات الرياضية في ما يقارب عشرين اختصاصا من مختلف الأعمار والأجناس.



ويهدف هذا اليوم التحسيسي إلى التنبيه إلى مضار التدخين واالتحسيس بأهمية ممارسة الرياضة للوقاية من هذه الآفة التي هي بصدد الانتشار في أوساط الشباب والمراهقين كما تتسبب في عدد من الأمراض الخطيرة على غرار أمراض الرئة والقلب والشرايين وغيرها.





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وتفيد الأرقام والإحصائيات المتعلقة بالتدخين في تونس بأن شخصا على الأقل من جنس الذكور على شخصين يعتبر مُدخنا أو كان مُدخنا، كما أن نسبة الأطفال والشباب المُدخنين من فئة العمرية بين 12 و18 سنة في ارتفاع، وأن شخصا من بين 6 من هذه الفئة قام بتجربة التدخين وفق تصريحات رئيس لجنة مكافحة التدخين بمستشفى الحبيب ثامر الدكتور سفيان كمون.



كما تشهد تونس سنويا ما يناهز 12 ألف وفاة بسبب التدخين، إضافة إلى ما يناهز 5 آلاف جلطة قلبية بسبب هذه الآفة.



كما تم على هامش التظاهرة تنظيم عدد من الورشات الفنية في الفنون التشكيلية والرسم وورشات توعوية تحسيسية صحية حول مضار التدخين وقيس نسبة النيكوتين في الجسم إضافة إلى ورشة الفنون التشكيلية والرسم وعروض فرجوية في مسرح الشارع (موسيقى مسرح رقص) وعروض رياضية في التعبير الجسماني (كمبو، جمباز، جيدو) وأنشطة رياضية مستحدثة على غرار الرياضات الميكانيكية وعروض استعراضية باستعمال الدراجات الهوائية.



كما تم أيضا تنظيم دورة جهوية في كرة القدم بين رواد المقاهي من فئة الشباب والكهول.



وكانت دار الشباب بأريانة شهدت يوم أمس السبت 08 جوان تنظيم ندوة جهوية علمية تحت شعار "الرياضة والصحة ومضار التدخين" تم خلالها تقديم عدة مداخلات أمنها عدد من الأطباء المختصين والخبراء في مجال الوقاية من المخدرات والقوانين المتعلقة بها على غرار القانون عدد 52 لسنة 1992.