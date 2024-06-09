بطولة افريقيا للمبارزة بالسيف (سلاح السابر): المنتخب التونسي يحرز اللقب القاري في منافسات الفرق

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توج المنتخب التونسي للمبارزة بالسيف اليوم الاحد بالميدالية الذهبية لاختصاص سلاح السابر للفرق وذلك ضمن منافسات بطولة افريقيا التي تحتضنها المغرب.



وفاز المنتخب التونسي المتألف من فارس الفرجاني وأحمد الفرجاني وأمان الله الحميصي ومحمد عزيز الشارني في الدور النهائي على نظيره المصري المصنف سادسا عالميا وصاحب الميدالية الفضية في دورة كاس العالم الأخيرة بمدريد بنتيجة 43/45.