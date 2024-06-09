تصفيات مونديال 2026 - ناميبيا - تونس اليوم الاحد بداية من الساعة الخامسة مساء

ويتصدر المنتخب التونسي مجموعته برصيد 9 نقاط من ثلاث مقابلات. ويعتبر مضيفه الناميبي ملاحقه الاول ( 7 نقاط) ومنافسه المباشر على بطاقة التاهل الى حد الجولة الرابعة في سباق يمتد على 10 جولات بين 6 منتخبات(تونس - ناميبا _مالاوي - غينيا الاستوائية - ليبيريا - ساو تومي برنسيب) .

واذا توفق المنتخب الوطني في تحقيق فوزه الرابع وكسب النقاط الثلاث اليوم فسيكون قد كسب اسبقية معنوية هامة في سعيه للتاهل الى المونديال رغم ان المشوار بحساب عدد المقابلات المتبقية في التصفيات مازال طويلا.يذكر ان المباراة سيديرها الحكم الموريتاني دحان بيدا بمساعدة الانغولي جيرسون ايميليانو والجيبوتي عبد الرزاق احمد فيما سيكون الموريتاني الاخر موسى الحسن حكما رابعا.