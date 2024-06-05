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الرابطة 1- مرحلة تفادي النزول - برنامج مقابلات الجولة الختامية

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Publié le Mercredi 05 Juin 2024 - 22:14 قراءة: 0 د, 18 ث
      
في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الختامية لمرحلة تفادي النزول ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة يوم الجمعة 14 جوان الجاري انطلاقا من الساعة 16 و30:
في سليمان
مستقبل سليمان - نجم المتلوي
في بنزرت
...

النادي البنزرتي - اتحاد تطاوين
في قفصة
قوافل قفصة - الاولمبي الباجي
في بن قردان
اتحاد بن قردان - مستقبل المرسى


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