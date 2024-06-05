الرابطة 1- مرحلة تفادي النزول - برنامج مقابلات الجولة الختامية

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في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الختامية لمرحلة تفادي النزول ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة يوم الجمعة 14 جوان الجاري انطلاقا من الساعة 16 و30:

في سليمان

مستقبل سليمان - نجم المتلوي

في بنزرت



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النادي البنزرتي - اتحاد تطاوين

في قفصة

قوافل قفصة - الاولمبي الباجي

في بن قردان

اتحاد بن قردان - مستقبل المرسى