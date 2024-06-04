نجم المتلوي يطالب بطاقم تحكيم اجنبي واستعمال الفار في لقائه ضد مستقبل سليمان

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توجه النجم الرياضي بالمتلوي، اليوم الثلاثاء، برسالة الى الكاتب العام للجامعة التونسية لكرة القدم والمشرف العام للتحكيم يطالب فيها بتعيين طاقم تحكيم اجنبي واستعمال تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" في مقابلته ضد مستقبل سليمان.



واوضح نجم المتلوي انه تقدم بهذا الطلب باعتبار الاهمية الكبيرة التي تكتسيها هذه المباراة التي ستحدد نتيجتها النهائية مصير البقاء في قسم النخبة للفريقين بالاضافة الى تضرر الفريق من التحكيم في الجولات الاخيرة من مرحلة تفادي النزول حسب ما ورد في نص الرسالة.





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وستقام هذه المقابلة التي تندرج في اطار الجولة الاخيرة من مرحلة تفادي النزول ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى يوم 14 جوان الجاري بسليمان.



ويحتل نجم المتلوي المركز السادس برصيد 19 نقطة متقدما على مستقبل سليمان صاحب المركز السابع بنقطة واحدة.



وكان مستقبل المرسى اول النازلين الى بطولة الرابطة الثانية قبل التعرف في الجولة الختامية على هوية الفريق الثاني الذي سيرافق فريق الصفصاف الى الرابطة الثانية.