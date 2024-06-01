بطولة الرابطة 1: النتائج والترتيب

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في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الاولى من مباريات الجولة الثالثة عشرة لمنافسات مرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت اليوم السبت :



السبت 1 جوان 2024

ملعب المرسى (دون حضور الجمهور)



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مستقبل المرسى 2 نزار الشميسي (6)/ محمد الصادق نغازو (87)

النادي البنزرتي 2 طيب بن زيتون (23)/فراس بن عثمان (60)

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

اتحاد تطاوين 0

مستقبل سليمان 2 محمد امين طريطر (68) ض ج/ جاسم بن كيلاني (78)

ملعب المتلوي

نجم المتلوي 1 حمزة اللطيفي (88) ض ج

قوافل قفصة 1 الصادق بن سالم (45)



الاحد 2 جوان 2024

ملعب مجاز الباب

الاولمبي الباجي - اتحاد بن قردان



الترتيب المؤقت

الفريق ن ل ف ت ه له عليه

1- الأولمبي الباجي 24 12 6 3 3 17 7

2- النادي البنزرتي 24 13 5 5 3 15 10

3- اتحاد تطاوين 21 13 5 4 4 11 14

-- قوافل قفصة 21 13 5 4 4 10 9

5- اتحاد بن قردان 19 12 4 3 5 10 11

-- نجم المتلوي 19 13 4 4 5 13 15

7- مستقبل سليمان 18 13 6 0 7 11 13

8- مستقبل المرسى 13 13 4 1 8 11 19