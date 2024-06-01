بطولة الرابطة 1: النتائج والترتيب

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في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الاولى من مباريات الجولة الثالثة عشرة لمنافسات مرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت اليوم السبت :
السبت 1 جوان 2024
ملعب المرسى (دون حضور الجمهور)
السبت 1 جوان 2024
ملعب المرسى (دون حضور الجمهور)
مستقبل المرسى 2 نزار الشميسي (6)/ محمد الصادق نغازو (87)
النادي البنزرتي 2 طيب بن زيتون (23)/فراس بن عثمان (60)
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
اتحاد تطاوين 0
مستقبل سليمان 2 محمد امين طريطر (68) ض ج/ جاسم بن كيلاني (78)
ملعب المتلوي
نجم المتلوي 1 حمزة اللطيفي (88) ض ج
قوافل قفصة 1 الصادق بن سالم (45)
الاحد 2 جوان 2024
ملعب مجاز الباب
الاولمبي الباجي - اتحاد بن قردان
الترتيب المؤقت
الفريق ن ل ف ت ه له عليه
1- الأولمبي الباجي 24 12 6 3 3 17 7
2- النادي البنزرتي 24 13 5 5 3 15 10
3- اتحاد تطاوين 21 13 5 4 4 11 14
-- قوافل قفصة 21 13 5 4 4 10 9
5- اتحاد بن قردان 19 12 4 3 5 10 11
-- نجم المتلوي 19 13 4 4 5 13 15
7- مستقبل سليمان 18 13 6 0 7 11 13
8- مستقبل المرسى 13 13 4 1 8 11 19
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