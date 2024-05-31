للتوعية بأهمية التراث : بوكثير يدعو إلى التنسيق بين مختلف الوزارات بتكثيف الزيارات الواقعية والافتراضية لفائدة أبناء المؤسسات التربوية والجامعية

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أكد منصف بوكثير وزير التعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية، على ضرورة تنسيق العمل مع مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية والهيئات لإرساء ثقافة الوعي بمدى أهمية التراث الوطني ببعديه المادي وغير المادي بمختلف مدارس ولايات الجمهورية التونسية ومعاهدها وجامعاتها.



وأشار إلى أهمية أن يتم الاعتماد في ذلك على الزيارات الميدانية للمتاحف والمواقع التراثية أو عن طريق استعمال وسائل التكنولوجيات الحديثة وتقنيات الواقع المعزز التي تجذب الشباب والناشئة، سعيا إلى المحافظة على الذاكرة الوطنية وتاريخ تونس وحضارتها.





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جاء ذلك لدى زيارة ميدانية أداها أمس الخميس إلى متحف قرطاج لمتابعة وضعية الفضاءات المعنية بإعادة التهيئة، وللاطلاع على التصاميم المتعلقة بالتغييرات على مستوى البنية التحتية، ولمواكبة تقدّم أشغال الحفريات الأخيرة التي تقام حاليا في البهو الخارجي.

واطلع الوزير، خلال هذه الزيارة، على مختلف مكوّنات مشروع إعادة بناء متحف قرطاج الذي سيكون تحت إشراف لجنة تنفيذ ولجنة علمية تتضمّن خبراء وباحثين عن المعهد الوطني للتراث بعد الانتهاء من عملية حفظ المخزون الذي يبلغ عدده حوالي 100 ألف قطعة.

كما زار ورشات ترميم القطع الفسيسفائية والقطع المتحفية المعروضة والمودعة بالمخازن، والتي تخضع للجرد والرقمنة.

ودعا الوزير إلى مضاعفة المجهودات لاستكمال عملية جرد القطع الأثرية وصيانتها ورقمنتها، وذلك في إطار توجهات الوزارة بشأن تجديد تدخّلها في حماية الإرث الثقافي والحضاري وتعصير وسائل تثمينه.

وأكد بوكثير بالمناسبة حرص الوزارة، بمختلف إداراتها ومؤسساتها المعنية، على "مزيد تكريس السيادة الوطنية في مجال التراث وعدم المساس منه أو استغلاله بطريقة سلبية مخالفة للقوانين والتشريعات والاتفاقات الدولية التي أمضت عليها الجمهورية التونسية" وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة.

وكانت هذه الزيارة التي حضرها مدير عام التراث ومدير عام المعهد الوطني للتراث ومدير عام وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، بالإضافة إلى عدد من الباحثين المكلفين بالمشروع ومحافظي التراث، مناسبة اطلع خلالها الوزير على مختلف مكونات "كاتدرائية سان لوي" لمتابعة الأشغال الجارية بها حتى تكون جاهزة لاستقطاب الزائرين مستقبلا.

