تصفيات كاس العالم 2026: قائمة المنتخب التونسي تحضيرا لمبارتي غينيا الاستوائية وناميبيا

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في ما يلي قائمة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم التي تم الاعلان عنها مساء اليوم الاربعاء من طرف الناخب الوطني منتصر الوحيشي تحضيرا لمباراتي الجولة الثالثة والرابعة من منافسات المجموعة الثامنة لتصفيات كاس العالم (2026) ضد كل من غينيا الاستوائية يوم الاربعاء 5 جوان القادم بداية من الساعة الثامنة ليلا وناميبيا يوم الاحد 9 من نفس الشهر انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا بجنوب افريقيا.



في حراسة المرمى : امان الله مميش - البشير بن سعيد - ايمن دحمان.

في الدفاع : يان فاليري - حمزة المثلوثي - منتصر الطالبي - ياسين مرياح - علاء غرام - ديلان برون - مرتضى بن وناس - اسامة الحدادي - علي العابدي



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في وسط الميدان و الهجوم : الياس السخيري - عيسى العيدوني - نادر الغندري - محمد علي بن رمضان - معتز زدام - حمزة رفيعة - محمد حاج محمود - غيلان الشعلالي - الياس سعد - سيف الدين الجزيري - الياس العاشوري - سيف الله اللطيف - وجدي الساحلي - راقي العواني.

في وسط الميدان و الهجوم : الياس السخيري - عيسى العيدوني - نادر الغندري - محمد علي بن رمضان - معتز زدام - حمزة رفيعة - محمد حاج محمود - غيلان الشعلالي - الياس سعد - سيف الدين الجزيري - الياس العاشوري - سيف الله اللطيف - وجدي الساحلي - راقي العواني.