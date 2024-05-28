تونس تحتضن النسخة السابعة من المؤتمر الدولي فيتا 2024 يومي 11 و12 جوان 2024

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ينظم مجلس الأعمال التونسي الأفريقي الدورة السابعة من المؤتمر الدولي "تمويل الاستثمار والتجارة في أفريقيا فيتا 2024"، يومي 11 و12 جوان 2024 بتونس، وفق بلاغ صادر عن مجلس الأعمال التونسي الإفريقي.



وستهتم هذه النسخة من فيتا، التي تنتظم تحت شعار "تعزيز الصناعات المحلية ونقل التكنولوجيا من أجل نمو مستديم وشامل في إفريقيا، بمواضيع تتعلّق بمستقبل القارّة الإفريقية بحضور ممثلين عن حكومات الدول الإفريقية، ومؤسسات من هذه الدول، إلى جانب ممولين دوليين وممثلين عن القطاع الخاص.





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وسيركز المؤتمر على ضرورة إعادة ابتكار التعاون بين الدول الأفريقية والسعي لتحقيق التكامل الإقليمي، خاصة من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (زليكاف) والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (كوميسا).



وسيشارك بالتظاهرة ولأوّل مرّة وفود رفيعة المستوى من ناميبيا، وجنوب إفريقيا، ونيجيريا، وأوغندا، وجزر القمر، والسيشل، فيما ستكون الكونغو وبولونيا ضيفتي شرف الدورة.



وأكد أكثر من 1000 مدير عام من أكثر من 65 دولة مشاركتهم في هذا الحدث الدولي السنوي المخصص لتمويل الاستثمار والتجارة.



ويخطط مجلس الاعمال التونسي الافريقي لعقد أكثر من 2000 لقاء ثنائي والشركات والحكومات خلال يومي المنتدى.



وسيشهد المؤتمر تنظيم العديد من التظاهرات الجانبية من قبل الشركاء الدوليين لمجلس الأعمال التونسي الأفريقي لتغطية "موضوعات ذات أهمية قصوى لتطوير إفريقيا".



ومن بين هذه التظاهرات منتدى الأعمال الكوري التونسي الأفريقي، وجلسات حول الاستثمار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وناميبيا، والكوت ديفوار، ونيجيريا.



كما سيكون هناك يوم الأعمال البولوني وجلسة حول الصناعة 4.0، والسياحة كعامل للنمو في إفريقيا من قبل الديوان الوطني التونسي للسياحة (ONTT)، إضافة إلى مشروع قوافل من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية.



كما ستسلط شبكة Get’It الضوء على الرقمنة في إفريقيا، فيما سيبرز التجمع التونسي لصناعة السيارات أهمية قطاع مكوّنات السيّارات التونسي.



وستعرض تونس خبراتها وقدراتها في مجال الصناعة، من أجل دعم البلدان الأفريقية جنوب الصحراء في سعيها لتعزيز قطاع الصناعة وتعزيز سلاسل القيمة المحلية.