كأس العالم الثانية للكانوي كاياك: غيلان الختالي يتأهل الى نهائي سباق 200 متر

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يشارك الجداف التونسي غيلان الختالي، المتأهل الى أولمبياد باريس 2024، السبت في الدور النهائي "أ" لمسافة 200 سرعة ضمن منافسات كأس العالم الثانية للكانوي كاياك المقامة بمدينة بوزنان بولونيا.



وفي هذا الاطار، أكد منذر حالي المدير الفني للجامعة التونسية للكانوي كاياك في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ بلوغ الختالي الدور النهائي يعد نتيجة ايجابية مشيرا الى أنّ الأخير بامكانه احراز مركز متقدم في الدور النهائي.





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وأوضح أنّ كأس العالم الثانية تعد المسابقة الاخيرة التي يشارك فيها الختالي قبل خوض غمار أولمبياد باريس 2024 وذلك بعد مشاركته في منافسات كأس العالم الأولى بالمجر من 8 الى 13 ماي الحالي التي تحصل خلالها على المركز الخامس في النهائي الترتيبي "ج" لسباق 500 متر.

يذكر أنّ الكانوي كاياك التونسي سيكون ممثلا في أولمبياد باريس 2024 بجدافين اثنين هما غيلان الختالي وسليم الجماعي.



