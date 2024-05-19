كميات الأمطار المسجلة بعدة ولايات خلال الــ24 ساعة الاخيرة

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سجلت الاربع والعشرون ساعة الماضية، هطول كميات هامة من الامطار، تركزت ابرزها بولاية زغوان ( الفحص 35 مليمتر) وسليانة (سيدي بورويس 23 مليمتر) والكاف (وادي ملاق 20 مليمتر)، وفق نشرة متابعة صادرة، الاحد، عن المعهد الوطني للرصد الجوي.





وفي ما يلي كميات الأمطار بحساب المليميتر وحسب الولايات:



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//ولاية زغوان//



الفحص 35/ سد وادي الكبير 17/ عين عسكر 10/ زغوان 8/ مقرن 8/ الناظور 3/ سد وادي الرمل 3/ بئر مشارقة 2/ الزريبة 2/ صواف2/ جرادو 1





//ولاية سليانة//

سيدي بورويس 23/ الروحية 11/ بوعرادة 9/ برقو8/ كسرى 8/ مكثر7/ العروسة7/ الكريب5/ قعفور 4/ سليانة4





//ولاية جندوبة//



وادي مليز 23/ طبرقة 9/ بني مطير5/ عين دراهم 5/ جندوبة 3/ سد بوهرتمة 2/ بوسالم 2



//ولاية الكاف//



وادي ملاق 20/ السرس 14/ تاجروين 10/ الكاف 10/ الدهماني 9/ ساقية سيدي يوسف 6/ القلعة الخصباء 5/ الجريصة 4/ نبر 3/ الطويرف 3/ قلعة سنان 2/ القصور 2



//ولاية بنزرت//



جومين 14/ تينجة 10/ بنزرت 4/ غار الملح 3/ سجنان 2



//ولاية باجة//



عمدون 10/ تيبار 10/ نفزة 7/ تبرسق 5/ مجاز الباب 4/ قبلاط 3/ باجة المحطة 3/ تستور2



//ولاية سوسة//



النفيضة 9/ بوفيشة 8



//ولاية القيروان//



الوسلاتية 7/ السبيخة 2/ القيروان1



//ولاية القصرين//



تالة 8/ سبيبة 3/ ماجل بلعباس 1



//ولاية نابل//



بني خلاد 4/ تاكلسة 3/ نابل 3/ منزل بوزلفة 3/ منزل تميم 2/ قليبية 2/ سليمان 2/ الميدة 2/ حمام الغزاز 2/ الهوارية 1



//ولاية تطاوين//



البرمة 4/ رمادة 2/ تطاوين 1



// ولاية مدنين//



بن قردان 2/ جربة 1