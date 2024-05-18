طقس... نزول بعض الأمطار بالشمال والمناطق الغربية

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يتسم طقس، السبت، بتداول بين فترات صحو وظهور سحب أحيانا كثيفة مع نزول بعض الأمطار بالشمال والمناطق الغربية.

ويكون الطقس كثيف السحب مع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار فضلا عن تساقط البرد بأماكن محدودة بعد الظهر بالمناطق الغربية ثمّ تشمل تدريجيا الجهات الشرقية آخر النهار وأثناء الليل.

وتسجل درجا الحرارة ارتفاعا طفيفا لتتراوح القصوى منها بين 26 و 32 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية وبين 33 و 39 درجة ببقية الجهات وتصل محليا إلى 41 درجة بالجنوب مع ظهور الشهيلي.

وتهب الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ثم تتجه إلى القطاع الشرقي بعد الظهر بالشمال والوسط الشرقي كما تتقوى نسبيا أثناء الليل بالجنوب مع دواوير رملية محلية.



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ويكون البحر متموجا فقليل الاضطراب بالشمال ومضطربا فمتموجا ببقية السواحل.

