ابرام اتفاق شراكة بين كونكت والجمعية التونسيّة لخرّيجي المدارس العليا الفرنسيّة

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وقعت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كونكت) والجمعية التونسية لخريجي المدارس العليا الفرنسية، إتفاقية شراكة بغرض الإستفادة من التشبيك وإحداث مجموعات من هياكلهم وكفاءاتهم وانشطتهم المشتركة.



وأبرزت "كونكت" في بلاغ، إن هذه الشراكة ترمي الى خدمة الأنشطة ذات الإهتمام المشترك ومعاضدة المؤسسات والاستثمارات والمبادرات الخاصة بغرض تطوير النسيج الاقتصادي والاجتماعي وتطوير التعليم والتجديد والاندماج والنمو الجهوي والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات.





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وبمقتضى الاتفاق، تلتزم الجهات الموقعة بالعمل على إقناع التونسيين بالخارج بوضع كفاءاتهم وتعزيز علاقاتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع تونس واستغلال شبكة علاقاتهم وحضورهم بالخارج من أجل تطوير قدرة تونس على جذب الإستثمارات إضافة إلى تعزيز إشعاعها الاقتصادي والمؤسساتي وكفاءاتها على المستوى الدولي.



وستتولى هياكل كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية والجمعية التونسية لخريجي المدارس العليا الفرنسية في تونس والخارج بلورة خطة عمل و تنصيب فرق عمل تحقيقا للأهداف المرسومة.



والجدير بالذكر ان كونكت ستكون الشريك المؤسساتي للجمعية التونسية لخريجي المدارس العليا الفرنسية ضمن تظاهرتي "الشبكة الصيفية للتونسيين المقيمين بالخارج" في 31 جويلية 2024 والمنتدى العالمي لتونس المبرمج في 23 جويلية 2024.



ومن المنتظر ان ينظم الطرفان بالتعاون مع شركاء محليون، وفي إطار شهر التونسيين المقيمين بالخارج، من 15 جويلية الى 15 اوت 2024، تظاهرات للتشبيك بهدف تحسين تشريك المهاجرين في جهود التنمية الإقتصادية والريادة بمختلف جهات البلاد.



وستدعم الجمعية التونسية لخريجي المدارس العليا الفرنسية الانشطة الاقتصادية ل"كونكت الدولية" بفضل جهود التشبيك الهامّة بين التونسيين والتونسيين المقيمين بالخارج عبر "الاتحاد العالمي لللكفاءات التونسية"، التّي تعد الجمعيّة من بين الأعضاء المؤسسين له.



وستساهم الجمعيّة، أيضا، في البرامج الرئيسية لكونكت وخاصة مؤتمر المسؤولية المجتمعية للمؤسسات فضلا عن تحقيقات "مقياس".

