سليانة: ضبط 5 أشخاص من غينيا دون وثائق ثبوتية وجوازات سفر

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/632daa3f11e880.52437126_noqhfkjipegml.jpg width=100 align=left border=0>

تمكن أعوان واطارات مركز الأمن الوطني بقعفور من ولاية سليانة، بعد ظهر اليوم الأربعاء، من ضبط 5 أشخاص من غينيا، دون وثائق ثبوتية وجوازات سفر، وفق مصدر أمني

وأضاف ذات المصدر في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الاشخاص الذين تم ضبطهم، تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة

واشار الى أنه، تم بعد استشارة النيابة العمومية، الاحتفاظ بهم من أجل اجتياز الحدود خلسة.